Präventions-Projekt für Pädophile zieht Bilanz

"Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist?" Mit dieser provokanten Frage auf Plakatwänden begann vor fünf Jahren das Projekt "Kein Täter werden" am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Der Leiter des Instituts für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie, Peer Briken, und Justizsenator Till Steffen (Grüne) haben am Dienstag eine positive Bilanz der bisherigen Arbeit gezogen. Rund 500 Menschen - überwiegend Männer - ließen sich demnach seit Start des Projekts am UKE dort helfen.

Justizsenator zufrieden

Die Arbeit zeige Wirkung, sagte Steffen, dessen Behörde das Projekt mit jährlich 100.000 Euro finanziert. "Wir verhindern Straftaten, bevor sie tatsächlich begangen werden. Weil Personen, die bei sich Anzeichen dafür sehen, dass sie unter Umständen ein Kindesmissbrauch begehen könnten, sich hier hilfesuchend an das Institut für Sexualmedizin wenden können und dort auch Hilfe bekommen." Darum sei die Einrichtung ein wichtiger Beitrag, Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Steffen forderte, dass die Krankenkassen die Therapiekosten regulär übernehmen.

Die Präventionsambulanz in Altona wendet sich an Menschen, die sexuell auf Kinder fixiert sind, aber nicht zu Tätern werden wollen. Neben Beratung und medizinischer Hilfe gibt es auch Therapie in zwei Gruppen mit jeweils zehn bis 20 Plätzen. Die Behandlung erfolgt unter Wahrung der Schweigepflicht. "Wir haben gute Hinweise dafür, dass unsere Arbeit funktioniert", sagte Briken.

Phänomen lässt sich nicht wegtherapieren

Ob Pädophilie heilbar ist, ist in der Wissenschaft umstritten. Die Mehrheit der Forscher geht aber davon aus, dass es sich um ein sehr konstantes Phänomen handele, das sich nicht wegtherapieren lasse. Es gehe, sagte Briken, vor allem um die Stärkung der Verhaltenskontrolle, manchmal auch mit Hilfe von Medikamenten, damit die Betroffenen nicht übergriffig werden. Er selbst habe allerdings erlebt, dass ältere Patienten ihre pädophilen Interessen im Laufe einer Therapie verloren, sagte Briken.

Das Hamburger Projekt ist Teil des Netzwerks "Kein Täter werden". Deutschlandweit gibt es zehn weitere Anlaufstellen dieser Art, unter anderem in Kiel, an der Medizinische Hochschule Hannover und in Stralsund. Vorreiter war die Berliner Charité, dort begannen Sexualmediziner bereits 2005 mit dem Präventionsprojekt. Voraussetzung für die Behandlung sei, dass aktuell kein Gerichtsverfahren wegen sexuellen Kindesmissbrauchs oder des Konsums von Kinderpornografie gegen die Betroffenen im Gang ist.

