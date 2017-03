Stand: 27.03.2017 06:35 Uhr

Polizeiwagen brennen in Eimsbüttel

In der Nacht zu Montag sind auf dem Gelände der Polizeiwache in Hamburg-Eimsbüttel mehrere Polizeiwagen in Brand geraten. Um 2.45 Uhr hörten Anwohner eine Explosion, unmittelbar danach loderten Flammen aus einem Hinterhof. Zunächst brannten zwei Polizeiwagen, kurz darauf griffen die Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge über. Sie brannten aus. Möglicherweise wurden weitere beschädigt.

Meterhohe Flammen

Die Flammen schlugen zeitweise meterweit hoch, es kam zu Verpuffungen. Die Feuerwehr rückte mit drei großen Löschfahrzeugen an. Da die brennenden Fahrzeuge auf dem Hinterhof abgestellt waren, kamen die Feuerwehrleute nur mit dem Schlauch auf den Hinterhof. Dutzende auf der angrenzenden Marktfläche parkenden Autos waren durch eine Mauer vom Feuer abgeschirmt, die Feuerwehr besprühte sie jedoch auch mit Wasser, um einen Übergriff der Flammen durch Funken zu vermeiden.

Etwa nach einer halben Stunde hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Polizisten suchten die Umgebung ab. Mehrere Beamte waren mit Taschenlampen auf dem Marktplatz Grundstraße unterwegs, offenbar um Spuren zu suchen.

