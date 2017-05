Stand: 01.05.2017 23:23 Uhr

Polizeieinsatz nach Mai-Demos in Hamburg

Nachdem Hunderte Polizisten am Montag mehrere Kundgebungen zum 1. Mai begleitet hatten, ist es der Einsatzleitung zufolge später zu einzelnen Angriffen auf Polizeibeamte im Hamburger Schanzenviertel gekommen. Diese wurden anscheinend mit Flaschen und Böllern beworfen. Daraufhin räumte die Polizei das Schulterblatt vor dem linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora, wie ein Sprecher mitteilte. Es gab einzelne Festnahmen.

Friedliche Mai-Demo - Flaschenwürfe in der Schanze















































1.-Mai-Demos ohne Zwischenfälle

Am S-Bahnhof Sternschanze war am Abend die "revolutionäre 1.-Mai-Demo" gestartet. Die Protestler waren mit Sprechchören von dort in Richtung Innenstadt gezogen. Zwischenzeitlich sprach die Polizei von bis zu 2.500 Demonstranten, die sich zur Abschlusskundgebung auf dem Jungfernstieg versammelten.

Nach Angaben der Polizei blieb es bis zum offiziellen Ende der Veranstaltung friedlich. Lediglich ein Demonstrant sei nach einem Böllerwurf auf einen Beamten festgenommen worden. In Hamburg-Wilhelmsburg hätten zudem etwa 30 Vermummte bei einer Bank und zwei weiteren Geschäften Scheiben eingeworfen, sagte der Sprecher.

Videos 02:15 min Mai-Demo startet friedlich 01.05.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Rund 2.000 Teilnehmer marschieren im Zuge der sogenannten "revolutionären" 1. Mai-Demo zur Hamburger Innenstadt. Der Beginn verlief ruhig, wie Polizeisprecher Timo Zill berichtet. Video (02:15 min)

8.000 Demonstranten auf dem Fischmarkt

Bereits am Vormittag hatten rund 8.000 Menschen auf dem Fischmarkt an einer Großdemonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter dem Motto "Wir sind viele, wir sind eins" teilgenommen. Ein Teil davon zog später weiter in Richtung Schanzenviertel.

In den vergangenen Jahren hatte es im Anschluss an die friedlichen Kundgebungen immer wieder Ausschreitungen und Krawalle gegeben. Die Polizei sprach im Vorfeld der Demonstrationen von einer "üblichen Einsatzlage". Verschiedene Geschäfte hatten dennoch ihre Fronten mit Holzplatten verbarrikadiert oder mit Rollläden geschützt.

Festnahmen im vergangenen Jahr

Obwohl die linke Szene in ihren Aufrufen zur "revolutionären" Demo den G20-Gipfel erwähnte, rechnete die Polizei nicht mit einem Testlauf vor der Veranstaltung im Juli. Dabei treffen sich die Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrieländer in Hamburg. Gegner des Gipfels haben zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen angekündigt, wobei auch mehrere Tausend Linksextremisten aus ganz Europa in Hamburg erwartet werden.

2016 hatte es Ausschreitungen während der "revolutionären 1.-Mai-Demonstration" gegeben. Die Polizei löste die Demo auf und setzte Wasserwerfer ein. Bei Rangeleien rund um die Rote Flora wurden 60 Menschen verletzt. Fast 20 Randalierer wurden festgenommen, 28 in Gewahrsam genommen. 1.600 Polizisten waren damals im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2017 | 15:00 Uhr