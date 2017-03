Peute heute: Industrie-Ensemble nach dem Abriss

Stand: 28.03.2017 09:00 Uhr

Da ist noch die alte Toiletten-Anlage. Knapp einhundert Jahre alt. Mit rostigen Waschbecken und den Original-Spülketten aus den 1920er-Jahren. Die Hamburger Denkmalschützer haben sich gewünscht, dass die Räume in der früheren chemischen Fabrik auf der Peute in diesem Zustand erhalten bleiben. Denn es gibt nicht mehr viel auf dem früheren GEG-Gelände auf der Peute, das an die alten Zeiten erinnert. Die Hafenbehörde HPA hat die meisten Gebäude dieses einzigartigen Industrie-Ensembles zwischen 2012 und 2014 abreißen lassen. Nur zwei Gebäude stehen noch: die sechsstöckige chemische Fabrik und die angrenzende frühere Papierfabrik. Beide sind nun drei Jahre lang denkmalgerecht saniert worden. Die HPA hat dafür nach eigenen Angaben 21 Millionen Euro ausgegeben.

Was vom GEG-Gelände auf der Peute blieb











































Hafenbehörde siegt gegen Kulturbehörde

Noch stehen die meisten Etagen in der sanierten chemischen Fabrik leer. Die HPA sucht passende Mieter für die Gewerbeflächen nahe den Elbbrücken. Im obersten Stockwerk ist schon ein Tonstudio zu finden. Ganz oben gibt es darüber hinaus Räume, die die Kulturbehörde an Künstler vergeben kann. So lautet die Absprache mit der HPA. Denn die Kulturbehörde und das Denkmalschutzamt waren naturgemäß gegen die Zerstörung des historischen Industrie-Ensembles. Deshalb war das GEG-Gelände Ende 2011 unter vorläufigen Schutz gestellt worden. Das Denkmalschutzamt stufte die Bauten als ein "herausragendes und gut erhaltenes Zeugnis der Hamburger Industrie-Architektur ein". Im Herbst 2012 forderte auch die Hamburger Architektenkammer einen Abriss-Stopp. Aber die wirtschaftlichen Interessen der Hafenbehörde wogen schließlich mehr. Als Zugeständnis sagte die HPA die Sanierung von zwei Gebäuden zu - während drumherum alles dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Noch keine Nutzung für Abriss-Fläche

Für die Flächen, auf denen die alten GEG-Gebäude standen, hat die HPA noch keinen Nutzer gefunden. Nach dem Abriss des Zentrallagers, des Kesselhauses und weiterer Gebäude im Jahr 2014 ist erst die Kampfmittel-Sondierung erfolgt, wie HPA-Sprecher Kai Gerullis im Gespräch mit NDR.de sagte. Zudem musste das Ufer am Hove-Kanal neu befestigt werden. Somit sei das Gelände erst seit 2016 baubereit. "Wir stehen in Verhandlung mit potenziellen Mietern", sagte Gerullis. "Die Flächen hier sind sehr gefragt für eine hafentypische Nutzung. Wir sind sehr zuversichtlich, dass dort in Zukunft gebaut wird." Die langwierige Suche verwundert. Denn die HPA hat den Abriss stets mit dem Argument verteidigt: Es gebe ein "starkes Interesse von Firmen der Hafenwirtschaft" für solche Flächen. Aber so stark ist das Interesse nun offenbar doch nicht. Zumindest hat sich innerhalb von drei Jahren noch kein geeigneter Mieter gefunden.

Was war der Zweck der GEG? Die GEG war eine wichtige Errungenschaft der deutschen Arbeiterbewegung - neben den beiden Säulen Partei und Gewerkschaft. In mehr als 30 Fabriken produzierte die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine (kurz: GEG) unzählige Produkte: von Fleisch und Honig über Tabak und Schokolade bis zur Zahnpasta. Diese Waren gab sie in eigenen Läden günstig an Arbeiter ab. In Hamburg befanden sich neben dem Zentrallager und der chemischen Fabrik auf der Peute auch das zentrale Verwaltungsgebäude sowie eine Tabak- und eine Schokoladenfabrik.

Die Linken wollen nachhaken

Auch in der Bürgerschaft haben viele Politiker den Abriss abgelehnt. "Mit den GEG-Gebäuden auf der Peute wird eines der historisch bedeutendsten Ensembles der Hamburger Industrie-Architektur dem Erdboden gleichgemacht", sagte 2014 Norbert Hackbusch, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion. "Was für eine bittere Ironie, dass ausgerechnet der SPD-Senat die Zerstörung dieses einmaligen Zeugnisses der Genossenschafts- und Arbeiterkultur zu verantworten hat. Es ist eine Schande, wie die Stadt mit ihrer Geschichte umgeht." Hackbusch will nun nachhaken, warum das Gelände immer noch nicht vergeben ist. Er kündigte im Gespräch mit NDR.de an, noch in dieser Woche eine entsprechende Kleine Anfrage an den Senat stellen zu wollen.

GEG: Die ganze Warenwelt für Arbeiterfamilien

Die Gebäude auf dem Peute-Gelände wurden von der GEG errichtet. Die Abkürzung steht für die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine. Sie stellte im frühen 20. Jahrhundert in eigenen Fabriken Produkte für den täglichen Bedarf her - beispielsweise Shampoos, Putzmittel und Zahnpasta. Das Lagerhaus auf der Peute diente nicht nur als deutschlandweites Zentrallager für bestimmte Produkte. Es gab auch eine Kaffeerösterei, eine Gewürzmühle und eine Tee-Abpackerei. Zudem wurde Honig abgefüllt und Käse bearbeitet. Im angrenzenden Flachbau waren Kühlräume, die Butter-Abpackerei und ein Lager für bis zu acht Millionen Eier untergebracht. Wie es damals in den GEG-Gebäuden aussah, zeigt das folgende Video.

So ging es auf der Peute zu Ein Ausschnitt aus dem Film "Ein ganz gewöhnlicher Tag" zeigt das Treiben im GEG-Gewürzlager auf der Hamburger Elbinsel Peute. Die Aufnahmen entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 28.03.2017 | 19:00 Uhr