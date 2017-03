Stand: 03.03.2017 07:54 Uhr

Party-Schiff läuft in der Elbe auf Grund

Ein Ausflugsdampfer ist am späten Donnerstagabend in der Elbe vor dem Falkensteiner Ufer in Hamburg auf Grund gelaufen. Von den 49 Passagieren wurde niemand verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Ausflugsschiff in Hamburg läuft auf Grund NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.03.2017 07:00 Uhr In der Nacht zum Freitag ist ein Ausflugsschiff bei Blankenese bei einem Wendemanöver auf Grund gelaufen. Rund 50 Passagiere mussten gerettet werden.







Für Präsentation gechartert

Eine Firma hatte Sport- und Modejournalisten auf das gecharterte Partyschiff "Große Michel" eingeladen, um einen neuen Laufschuh zu präsentieren. Als der Schiffsführer die 30 Meter lange ehemalige Hadag-Fähre kurz hinter Blankenese wenden wollte, setzte er das Schiff gegen eine unbeleuchtete Buhne, wie NDR 90,3 berichtete. Laut Augenzeugen gab es einen mächtigen Ruck und der Dampfer steckte fest. Die "Große Michel" neigte sich etwa 20 Grad zur Seite.

Bei Feuerwehr und Polizei wurde Großalarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte brachten die 47 Fahrgäste, den Kapitän, den Reeder und einen Hund mit Kleinbooten und Polizeibarkassen zum Anleger Wittenbergen. Ein HVV-Bus fuhr sie anschließend zum Anleger Kehrwiederspitze.

Gab es technische Probleme?

Das festliegende Schiff wurde gegen 22 Uhr mithilfe eines Schleppers wieder ins Fahrwasser gezogen. Es konnte mit eigenem Antrieb zum Anleger Kehrwiederspitze fahren. Die Ursache für die Havarie - und ob möglicherweise ein technisches Versagen eine Rolle gespielt habe - müsse nun geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher. Bis die Ursache geklärt ist, habe das Schiff Fahrverbot.

