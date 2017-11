Stand: 06.11.2017 17:17 Uhr

"Paketboten"-Überfall: Angeklagter gesteht

Zwei Jahre nach einem Raubüberfall auf eine Frau in Hamburg-Othmarschen hat der Angeklagte die Tat am Montag vor dem Hamburger Landgericht gestanden. "Ich gebe die gegen mich erhobenen Vorwürfe zu", hieß es in einer Erklärung, die die Verteidigung des 30-Jährigen in seinem Namen verlas.

Prozess: Falscher Paketbote gesteht







Mit Waffe bedroht

Der Mann muss sich wegen schweren Raubes verantworten. Laut Anklageschrift sollen er und ein Komplize im November 2015 als Paketboten verkleidet an einer Wohnungstür in der Parkstraße geklingelt haben. Als eine Frau öffnete, sollen sie ihr eine Schreckschusspistole an die Stirn gehalten haben. Unter Androhung sie und ihre Familie zu töten, sollen sie das Opfer gezwungen haben den Tresor zu öffnen. Täter hatten offenbar einen Schlüssel

Im Gerichtssaal sagte der Mann außerdem aus, er und sein Komplize hätten einen Schlüssel zur Wohnung gehabt. Sie hätten jedoch geklingelt, um an das Geld im Tresor zu kommen - der Code wäre ihnen nicht bekannt gewesen. Woher sie den Schlüssel und den Tipp auf viel Vermögen hatten, dazu schwieg der Angeklagte.

Tasche entrissen

Die Räuber hatten damals Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 400.000 Euro erbeutet. Als sie die Wohnung verließen, folgte ihnen die Frau und entriss einem der beiden eine Tasche mit Beute im Wert von rund 100.000 Euro. Der 30-Jährige soll die Frau mit einem Faustschlag niedergeschlagen haben und ohne die Tasche geflüchtet sein.

Geständnis nach Raubüberfall







Räuber verursachten Unfall

Auf der Flucht mit einem Auto hatten die Männer einen Unfall verursacht. Trotz einer Sofortfahndung mit 30 Streifenwagen, Hubschrauber und Spürhunden konnten sie zu Fuß entkommen.

Den mutmaßlichen Komplizen des nun Angeklagten konnte die Kripo wenige Tage später im Stadtteil Jenfeld festnehmen. Allerdings gelang ihm anschließend erneut die Flucht, woraufhin die Staatsanwaltschaft öffentlich nach beiden Männern fahndete.

Am Flughafen verhaftet

Der Angeklagte hatte sich in die Türkei abgesetzt. Am 16. Mai dieses Jahres konnte er bei seiner Rückkehr an einem Berliner Flughafen verhaftet werden. Wie die Hamburger Polizei damals weiter mitteilte, war sein 31-jähriger Komplize noch im Jahr 2015 gefasst und zwischenzeitlich zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden.

Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt. Dann soll auch das Opfer vor Gericht erscheinen.

