Osterfeuer am Elbstrand haben ein Nachspiel

Nach den großen Osterfeuern an der Elbe in Hamburg-Blankenese geht der Ärger weiter: Die Anwohner fürchten, dass sie für die Feuerwehreinsätze zur Kasse gebeten werden, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete. Ein Anwohner hatte aufgeschnappt, dass einige Blankeneser eine Rechnung für die Feuerwehreinsätze rund um die Osterfeuer am Elbstrand bekommen könnten.

Doch die Feuerwehr äußerte sich im Gespräch mit NDR 90,3 zurückhaltend: "Es ist zu früh, um eine endgültige Aussage zu treffen, und ich kann es auch nicht ausschließen", sagte Sprecher Jan-Ole Unger. "Aber bisher gehe ich davon aus, dass die Einsätze nicht von Privatpersonen gezahlt werden müssen."

Späte Erlaubnis am Samstagabend

Fest steht aber, dass es eine Nachbesprechung geben muss mit Anwohnern, Bezirksamt, Polizei und Feuerwehr. Der Ärger hatte schon im Vorfeld begonnen, als das Bezirksamt Altona die Veranstaltung in Blankenese verbieten wollte, weil die Feuer wegen des starken Windes zu gefährlich seien. Die Bewohner des Elbvorortes wehrten sich mit einer Demonstration. Schließlich wurden die Feuer - unter Auflagen - erst gegen 20 Uhr doch erlaubt.

Telefonnummern lagen offenbar doch nicht vor

Gleich mehrere Anwohner hinterlegten beim Bezirksamt ihre Telefonnummern und sollten darauf achten, dass die Feuer nicht wieder aufglimmen. Laut Feuerwehr lagen den Einsatzkräften die entsprechenden Telefonnummern aber nicht vor. Spaziergänger riefen am Sonntag die Feuerwehr. Die musste gleich mehrfach ausrücken um die restlichen Glutnester zu löschen.

Warum die Telefonnummern nicht bei Polizei und Feuerwehr angekommen sind, wo die Brandwachen waren und ob eine Brandwache wirklich dafür haftbar gemacht werden kann, wenn ein Feuer weiter glüht, das muss nun in den kommenden Tagen geklärt werden.

Neue Regeln für die Blankeneser Feuer

Die Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand haben in Hamburg eine langjährige Tradition und ziehen jedes Jahr Zehntausende Menschen an. Für die Feuer gab es nach der Aufregung im vergangenen Jahr neue Regeln. Kräftiger Südwind hatte 2016 die Funken direkt auf die Häuser am Blankeneser Hang geweht. Erlaubt werden sollten die vier Feuer in diesem Jahr daher nur, wenn es keinen Südwind gibt. Zudem sollten sie nicht mehr als fünf Meter hoch und acht Meter breit sein.

