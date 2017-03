Stand: 23.03.2017 14:33 Uhr

Offenbar Leiche von Timo Kraus gefunden

Der seit Anfang Januar vermisste HSV-Manager Timo Kraus ist offenbar tot. Nach Informationen von NDR 90,3 geht die Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei einer am Vormittag an der Überseebrücke im Hamburger Hafen gefundenen Wasserleiche um den 44-Jährigen handelt.

Wasserleiche in der Elbe entdeckt 23.03.2017 19:30 Uhr Feuerwehrleute haben im Hamburger Hafen eine Leiche aus der Elbe gezogen. Der männliche Leichnam wurde an der Überseebrücke entdeckt.







Noch liegt das offizielle Ergebnis aus der Gerichtsmedizin nicht vor, aber alle Anhaltspunkte sprächen dafür, das der Tote der vermisste HSV-Manager ist, heißt es aus Polizeikreisen. Die Leiche schwamm am Vormittag vor der Überseebrücke. Mit einem Kleinboot wurde der Leichnam von der Feuerwehr geborgen und an Land gebracht. Anschließend wurde der Tote in die Gerichtsmedizin gefahren.

Bei Glatteis ausgerutscht?

Die Familie des verschwundenen Managers wohnt in Buchholz. Dort wurde Timo Kraus am 8. Januar als vermisst gemeldet. In der Nacht zuvor war er im Restaurant Blockbräu an den Landungsbrücken auf einer Firmenfeier gewesen. Er wollte mit einem Taxi nach Hause fahren, stieg dann aber doch wieder aus. Ein Spürhund hatte die Polizei später zu dem Anlegeponton der "Rickmer Rickmers" geführt. Dort ist der HSV-Manager möglicherweise bei Glatteis ausgerutscht, in die Elbe gefallen und ertrunken.

Steckte Leiche unter "Cap San Diego" oder Ponton fest?

Die Leiche wurde nur knapp 100 Meter entfernt von dieser Stelle entdeckt. Daraus schließt die Polizei. dass sich der tote Körper des Managers unter den riesigen Anlegepontons der Überseebrücke oder womöglich unter dem Museumsschiff "Cap San Diego" festgehakt hatte und sich erst jetzt gelöst hat. Taucher hatten im Januar bereits nach dem Vermissten gesucht. Es wurde bei Eiseskälte aber nur der Anleger der "Rickmer Rickmers" abgetaucht.

