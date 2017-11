Stand: 18.11.2017 16:04 Uhr

RE fährt mit Blitz und Donner in Hauptbahnhof ein

Bei der Ankunft eines Regionalexpress-Zuges hat am Sonnabend ein Oberleitungsschaden für heftigen Funkenflug gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilte, kam es gegen 11:50 Uhr bei der Einfahrt des RE auf Gleis 13 zu "drei explosionsartigen Knallgeräuschen und entsprechendem Funkenflug". Das Gleis wurde demnach umgehend geräumt. Rund 150 Reisende aus zwei Zügen am Gleis wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Technischer Defekt löst Kurzschlüsse aus

Die Oberleitung wurde bei dem Vorfall so stark geschädigt, dass sie riss. Ein technischer Defekt habe Kurzschlüsse an der Oberleitung ausgelöst, hieß es. Nach Angaben der Bundespolizei und der Bahn ist ein Fremdverschulden auszuschließen.

