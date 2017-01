Stand: 10.01.2017 06:10 Uhr

Neues Gewerbegebiet ruft Anwohner auf den Plan

Hamburg und Schleswig-Holstein planen zum ersten Mal einen länderübergreifenden Gewerbepark. An der Grenze zwischen Wandsbek und der Gemeinde Stapelfeld sollen in den kommenden Jahren knapp 400.000 Quadratmeter neue Flächen für Unternehmen entstehen. Dazu müssen allerdings noch Bebauungspläne geändert werden. Ein Drittel des Gewergebietes soll auf dem Gebiet von Schleswig-Holstein liegen, zwei Drittel in Hamburg.

Bisher einmaliges Projekt im Norden

Das neue Gewerbegebiet diesseits und jenseits der Landesgrenze sei in Norddeutschland bislang einmalig - "und gelebte Zusammenarbeit", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Montag bei einem gemeinsamen Termin mit seinem schleswig-holsteinischen Amtskollegen. "Wir bauen Landesgrenzen ab, um zu einer höheren Effizienz zu finden."

"Die Hamburger Randgebiete sind besonders dynamisch", sagte der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Denn immer mehr Unternehmen hätten zwar ihre Zentralen in Hamburg, produzierten aber außerhalb der Stadt, weil es dort noch genügend Flächen gebe. Da sei es besser, sie werden in der Region fündig als anderswo oder außerhalb von Deutschland, sagte Meyer.

Das Jahr 2017 markiere den einen wichtigen Schritt für eine echte Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, sagte Sebastian Schulze, Geschäftsführer des Unternehmensverbands Nord. Die Wirtschaft fordere schon seit Jahren, dass die Politik nicht an Ländergrenzen halt machen dürfe.

Auf beiden Seiten massiver Widerstand

Sowohl in der Gemeinde Stapelfeld als auch auf Hamburger Gebiet gibt es massiven Widerstand - vor allem aus Sorge vor Lärm und zunehmendem Verkehr. Der Bezirk Wandsbek und der angrenzende Kreis Stormarn wollen die Nachbarn des künftigen Gewerbegebietes in die Planung einbinden. Bereits ab der kommenden Woche plant der Bezirk Wandsbek mehrere Informationsveranstaltungen, um Widerstände gegen das neue Gewerbegebiet abzubauen. Wandsbeks Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff lobte ausdrücklich die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Länder.

