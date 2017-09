Stand: 27.09.2017 07:10 Uhr

Nächste Großbaustelle auf der A 7 kann kommen

Der Verbreiterung der Autobahn 7 von sechs auf acht Spuren steht nun auch südlich des Elbtunnels nichts mehr im Wege. Denn der Pilotversuch zur Erweiterung der dort auf Betonpfeilern stehenden Autobahn verläuft erfolgreich. Seit Juni testen Ingenieure an der Anschlussstelle Hamburg-Moorburg, wie man zwei zusätzliche Fahrspuren nicht neben die Autobahn baut, sondern in deren Mitte.

Vorausschauende Planung aus den 60ern

Südlich des Elbtunnels, auf der sogenannten Hochstraße Elbmarsch, läuft die A 7 auf zwei getrennten Betonstraßen mit einer Lücke dazwischen. "Die Planer in den 60er-Jahren haben sehr vorausschauend gebaut und die Brücken mit einem Abstand zueinander versehen, so dass wir in der glücklichen Lage sind, in die Mitte hinein zu verbreitern", sagte der A-7-Verkehrskoordinator Christian Marl zu NDR 90,3. Und das auf 3,8 Kilometern. Der Test läuft bisher nur auf 100 Metern. "Hier haben wir die ersten Erfahrungen schon gesammelt. Bisher sieht es dort sehr sehr gut aus", sagte Marl. "Wir planen, dass wir 2018 den Ausbau fristgericht beginnen können."

15 Jahre Überholverbot auf der A 1

Das heißt in anderen Worten: Südlich des Elbtunnels wird es sechs Jahre eine Großbaustelle geben. Nördlich des Tunnels wird sogar noch zwölf Jahre am Ausbau der A 7 auf acht Spuren gearbeitet. Solange soll die A 1 möglichst frei von Großbaustellen bleiben. Deswegen wird am Autobahnkreuz Hamburg-Süd eine altersschwache Autobahnbrücke nicht abgerissen, sondern nun mit einem Mittel-Stützpfeiler versehen. Und es gilt ein örtliches Überholverbot für Lastwagen - 15 Jahre lang.

