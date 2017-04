Stand: 17.04.2017 12:21 Uhr

Nach Türkei-Referendum: Sorge in Hamburg

Das Referendum über eine Verfassungsänderung in der Türkei ist in Hamburg mit Sorge aufgenommen worden. Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks erklärte, von freien Wahlen könne unter solchen Bedingungen keine Rede sein, wenn Oppositionelle verfolgt, der Rechtsstaat aufgehoben und Journalisten verhaftet würden. Dass trotz dieses Drucks so viele Wähler "Nein" gesagt hätten, zeige: "Die Menschen in der Türkei wollen Demokratie und Freiheit. Diese freiheitsliebenden Menschen müssen wir auch weiterhin versuchen zu unterstützen."

Trepoll: Sofortiges Ende der EU-Beitrittsverhandlungen

Fraktionschef der CDU, André Trepoll, und FDP-Chefin Katja Suding forderten ein sofortiges Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Seine Gedanken seien bei allen Oppositionellen, die schon jetzt unter staatlichen Repressionen zu leiden hätten, sagte Trepoll am Montag. "Die Einführung des Präsidialsystems bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit die endgültige Demontage der Demokratie in der Türkei." Suding erklärte, die Bundesregierung müsse sich jetzt deutlich positionieren: "Erdogan führt sein Volk in ein autokratisches System, in dem die Opposition, die freie Presse und Regimegegner ausgeschaltet und mundtot gemacht werden."

Währenddessen sprach Cansu Özdemir, die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hamburg, von einer Niederlage für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Unter fairen Bedingungen, ohne Manipulationen, hätte das Nein-Lager mit über 60 Prozent Zustimmung gewonnen", twitterte die Politikerin.

Bis zum Wochenende hatten rund 38 Prozent der knapp 84.000 wahlberechtigten türkischen Staatsbürger im Norden gewählt. Teilweise bildeten sich Schlangen vor dem Wahllokal.

Rund 50 Prozent der Hamburger Türken stimmten ab

Die Türken stimmten nach Angaben der Wahlkommission mit gut 51 Prozent für die Verfassungsreform, die dem Präsidenten deutlich mehr Macht gibt. In Norddeutschland hat sich rund die Hälfte der wahlberechtigten Türken an der Abstimmung beteiligt. In Hamburg gaben etwa 83.850 Wähler (50,53 Prozent) im Generalkonsulat der Türkei ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Ankara am Montag mitteilte.

Ausschreitungen im Schanzenviertel

Nach Ende des Referendums kam es im Hamburger Schanzenviertel am späten Sonntagabend zu Ausschreitungen. Die Polizei vermutet, dass ein Zusammenhang zum Verfassungsreferendum besteht. Etwa 150 Menschen warfen den Angaben zufolge unter anderem Flaschen, schütteten Müll in die Straßen und beschädigten Autos. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Die Ausschreitungen hätten etwa eine Stunde gedauert.

