Stand: 13.03.2017 17:36 Uhr

Nach Steinschlag: Experten prüfen Rathaus

Eine Spezialfirma hat am Montag den Schaden an der Fassade des Hamburger Rathauses begutachtet. Hier hatten sich am Sonnabend Steinbrocken gelöst. Die Experten sollten einschätzen, wie lange eine Sanierung dauern wird, sagte ein Sprecher der Polizei. Noch sei aber unklar, welche Teile der Fassade saniert werden müssen. Mit einem Teleskopkran untersuchten die Fachleute in 30 Metern Höhe, wo sich die faustgroßen Steinteile gelöst hatten. "Der Schaden befindet sich offensichtlich im Bereich der sogenannten Filialen, das sind kleine Säulen am oberen Bereich des Rathauses", sagte Senatssprecher Sebastian Schaffer. Die Experten hätten einer solchen "Filiale" eine Gesteinsabplatzung gefunden und eine weitere mit Rissen gesichert.

Hamburger Rathaus verliert faustgroße Brocken















Gutachten wird erwartet

Jetzt wartet die Stadt auf das schriftliche Gutachten der Baufirma. Bevor die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beschlossen werden, sollen auch die Säulen an den anderen Seiten des Rathauses auf Schäden untersucht werden. Die Absperrungen zum Schutz von Fußgängern und Autofahrern an der viel befahrenen Großen Johannisstraße sind aufgehoben worden.

Am Sockel einer Figur fehlen Stücke

Ein Passant hatte die herabfallenden Steine am frühen Sonnabendnachmittag einer Polizeistreife in der Innenstadt gemeldet. Sofort alarmierten die Beamten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte Löcher in der Fassade: Am Sockel einer der grünen Figuren auf dem Dach des Rathauses, auf Seite der Großen Johannisstraße, fehlten zwei bis drei faustgroße Stücke. Auf dem Gehweg befanden sich die entsprechenden Sandsteinbrocken.

Erbaut zwischen 1884 und 1897

Das Rathaus ist Sitz der Bürgerschaft und des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg. Erbaut wurde der neoklassizistische Bau zwischen 1884 und 1897 von einer Architektengruppe namens "Rathausbaumeisterbund" unter der Leitung von Martin Haller.

