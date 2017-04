Stand: 06.04.2017 11:21 Uhr

Nach Reparatur: "Tante Ju" soll wieder fliegen

Nach einer umfangreichen Sanierung soll die in Hamburg stationierte Junkers Ju 52 wieder zu neuen Flügen starten. Die Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung will heute über die Pläne für den Oldtimer informieren. Die "Tante Ju" wird in diesem Jahr 81 Jahre alt. In den vergangenen anderthalb Jahren bekam sie nach Angaben der Stiftung acht neue Flächenholme und der für die Statik besonders wichtige Mittelholm wurde repariert. Wegen des Schadens hatte die Maschine seit September 2015 nicht mehr abheben können.

Das dreimotorige Flugzeug mit seinem charakteristischen Wellblechrumpf wurde 1936 bei den Junkers-Werken in Dessau gebaut. Lufthansa-Piloten hatten die Maschine 1984 in den USA entdeckt. Dort war sie unter dem Namen "Iron Annie" bei Flugschauen gezeigt worden. Zuvor war sie in Deutschland, Norwegen und in Ecuador im Einsatz gewesen. 1984 wurde die Ju 52 aus Florida nach Deutschland geholt und bei Lufthansa Technik in Hamburg restauriert.

Rund 10.000 Fluggäste jährlich

Junkers Ju 52 - Zahlen und Fakten Länge: 18,90 Meter

Spannweite: 29,25 Meter

Höhe: 6,10 Meter

Sitze: 16

Geschwindigkeit: 250 km/h

Flughöhe maximal: 600 Meter

Max. Gewicht: 10.500 Kilogramm

Reichweite: etwa 825 Kilometer



(Quelle: Lufthansa Magazin)

Seit 1986 war "Tante Ju" wieder im Einsatz und beförderte jährlich rund 10.000 Passagiere bei etwa 400 Rundflügen. Der Oldtimer war auch Gast bei Flugtagen in ganz Europa. Von November bis März geht es stets in die Winterpause. Diese Zeit nutzen die Mechaniker der Lufthansa für eine komplette Überholung, um Wert und Zuverlässigkeit zu erhalten. Die Ju 52 soll laut Stiftung nämlich "ihre Fangemeinde noch mindestens bis zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2036 begeistern".

Fliegendes Denkmal

Die Hamburger Kulturbehörde stellte die Junkers Ju 52 im August 2015 sogar unter Schutz - als erstes Passagierflugzeug der Welt wurde sie offiziell als fliegendes Denkmal anerkannt. Hamburgs heutiger Kultursenator Carsten Brosda sagte zur Begründung: "Die Ju52 ist ein außergewöhnliches, bewegliches Denkmal. Sie steht wie kaum ein anderes Flugzeug für die deutsche Luftfahrtgeschichte. Und die Rundflüge, die man mit der in Hamburg ansässigen 'Tante Ju" machen kann, gehören zu den außergewöhnlichsten Erlebnissen, die unsere Stadt zu bieten hat."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.04.2017 | 13:40 Uhr