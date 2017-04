Stand: 16.04.2017 16:42 Uhr

Nach Osterfeuer: Feuerwehr bekämpft Glutnester

Nach den großen Osterfeuern an der Elbe in Hamburg-Blankenese hat die Feuerwehr massive Probleme mit den Glutnestern der Feuer. Immer wieder zünden Spaziergänger und Jugendliche die Reste des Feuers an. Seit Sonntagmorgen fährt die Feuerwehr den Strandweg im Halbstundentakt mit einem Löschfahrzeug ab. Einmal mussten ein kompletter Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr und ein Führungsdienst alarmiert werden, um die Lage in den Griff zu bekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. "Das bindet Kräfte, die wir woanders gebrauchen können", sagte ein Sprecher zu NDR 90,3.

Feuerwehr kritisiert Blankeneser Anwohner

Die Feuerwehr kritisiert das Verhalten der Blankeneser Anwohner, die für die Osterfeuer verantwortlich sind. Sie hatten die vier großen Feuerstellen vorbereitet und am Sonnabend gegenüber der Feuerwehr und dem Bezirksamt Altona die Verantwortung für das Abbrennen der Feuer übernommen. Diese wurden erst nach langem Hin und Her am Abend entzündet. Wegen drohender starker Windboen und der daraus resultierenden Gefahr für die Reetdachhäuser in der Nähe waren die Osterfeuer am Samstagmorgen zunächst untersagt worden. Nach Protesten der Anwohner wurde gegen 20 Uhr endgültig über die Feuer entschieden. Eine Brandwache für den Tag danach zu organisieren, wurde aber wohl wohl vergessen, hieß es bei der Feuerwehr.

Neue Regeln für die Blankeneser Feuer

Die Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand haben in Hamburg eine langjährige Tradition und ziehen jedes Jahr Zehntausende Menschen an. Für die Feuer gab es nach der Aufregung im vergangenen Jahr neue Regeln. Kräftiger Südwind hatte 2016 die Funken direkt auf die Häuser am Blankeneser Hang geweht. Erlaubt werden sollten die vier Feuer in diesem Jahr daher nur, wenn es keinen Südwind gibt. Zudem sollten sie nicht mehr als fünf Meter hoch und acht Meter breit sein.

