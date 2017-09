Stand: 27.09.2017 15:54 Uhr

Nach G20: Razzien gegen mutmaßliche Plünderer

82 Tage nach den G20-Krawallen im Hamburger Schanzenviertel präsentiert die Polizei ihren ersten Fahndungserfolg im Fall der Plünderungen von Supermärkten und Geschäften: Bei der Durschsuchung von 16 Wohnungen und Läden in Hamburg und Schleswig-Holstein stellten die Beamten der Sonderkommission "Schwarzer Block" am Mittwoch sieben hochwertige Handys sicher.

Nach G20: Suche nach Plünderern Hamburg Journal - 27.09.2017 19:30 Uhr Ermittler der Sonderkommission "Schwarzer Block" haben am Mittwoch 16 Objekte in Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Es geht um Plünderungen bei der Ausschreitungen nach G20.







Sieben Smartphones gefunden

Allein im Technikladen Comspot waren am Abend des 7. Juli Geräte im Wert von 100.000 Euro verschwunden. Sieben iPhones konnten die Beamten jetzt sicherstellen - die meisten in Privatwohnungen, eines in einem Handy-Laden in Wilhelmsburg. Der Inhaber steht im Verdacht der Hehlerei. Gegen die anderen wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Doch es ist unsicher, ob sie die Handys selbst geklaut oder nur von Hehlern gekauft haben.

Soko-Leiter spricht von Gelegenheitstätern

Zudem seien drei Drogendelikte und drei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt worden. Die 100 an der Aktion beteiligten Polizeibeamten hätten jedoch niemanden festgenommen, sagte Soko-Leiter Jan Hieber. Keine der etwa der Hehlerei verdächtigen Personen sei wegen politisch motivierter Kriminalität polizeibekannt gewesen. Es handle sich vermutlich um Gelegenheitstäter.

25.000 Videos werden ausgewertet

Insgesamt führt die Hamburger Sonderkommission schon 2.000 Ermittlungsverfahren wegen aller Delikte während des G20-Gipfels - vom Steinwurf bis zur Brandstiftung. Man verfüge über 25.000 Einzelvideos und ungefähr 7.000 Hinweise aus der Bevölkerung, sagte der Soko-Chef. Die Schadenssumme bei den G20-Krawallen bezifferte Hieber auf sechs Millionen Euro. Herausragende Sachbeschädigungen seien die Brandstiftungen in einer Sparkassen- und einer Ikea-Filiale gewesen. Die Auswertung werde bis ins nächste Jahr dauern

