Zweiradsaison startet mit schweren Unfällen

Bei schönem Wochenendwetter hat es in Hamburg gleich mehrere Unfälle mit Motorradfahrern gegeben. Der folgenschwerste ereignete sich auf dem Altengammer Hauptdeich: Dort war ein 55-Jähriger am Sonntagabend mit seiner Maschine unterwegs. Was dann passierte, gibt den Ermittlern bis jetzt Rätsel auf: Ein entgegenkommender Autofahrer wollte nach links abbiegen und hatte sich entsprechend eingeordnet. Er hatte den Motorradfahrer aber gesehen und gewartet.

Folgenschwere Vollbremsung

Dennoch machte der 55-jährige Kradfahrer eine Vollbremsung, fiel von seiner Maschine, rutschte über die Fahrbahn und prallte mit dem Kopf gegen das stehende Auto. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Ein Wiederbelebungsversuch blieb erfolglos.

Schwerer Unfall in Moorburg

Bereits am Vormittag hatte es einen schweren Verkehrsunfall auf der Waltershofer Straße in Moorburg gegeben. Beim Überholen hatte ein 39-jähriger Motorradfahrer ein entgegenkommendes Auto übersehen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und brannten vollständig aus. Der Motorradfahrer kam mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen ins Krankenhaus. Die 52-jährige Autofahrerin und ihr 50-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Die Straße war voll gesperrt.

Radfahrer stirbt in Neu-Wulmstorf

Bei einer Tourenfahrt mit rund 1.000 Teilnehmern kam am Sonntag in Neu-Wulmstorf (Landkreis Harburg) ein Radfahrer aus Hamburg ums Leben. Der 51-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, prallte gegen einen Baum und stürzte eine vier Meter tiefe Böschung hinab, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort.

