Monatelange Wartezeit in Hamburgs Visa-Stelle

Der Warteraum der Visa-Bearbeitungsstelle in der Hamburger Ausländerbehörde ist ein karger Raum. Weiße Wände, zwei Dutzend Sitze, ein Ständer mit Antragsformularen in der Ecke. An einer Seite geht um 9 Uhr morgens im Dezember hinter einem Fenster in der Wand Licht an. Die Sprechstunde beginnt. Auf diesem Mitarbeiter ruhen die Hoffnungen Hunderter Familien in Hamburg. Auch die von Ghais Majali*. Der Syrer sitzt im Warteraum zwischen Arabern, Asiaten, Amerikanern. Majali steht auf und setzt sich wieder - er ist ungeduldig. Es ist etwa 10 Uhr morgens, als seine Nummer, die 46, dran ist.

Keine Neuigkeiten in der Sprechstunde

Majali fragt, was mit seinem Antrag los ist. "Fast jede Sprechstunde bin ich hier", sagt der Chirurg aufgebracht. Vor knapp vier Monaten habe er seine Papiere eingereicht. Er will seine Frau aus Istanbul nach Hamburg holen. Seit drei Jahren lebe er allein hier, erzählt Majali. Der Mitarbeiter hinter dem Fenster antwortet: "Ihre Beschwerde vom 8. Dezember ist im System vermerkt. Ich kann Ihnen auch heute nichts Neues sagen. Ich verstehe Sie sehr gut - für mich ist es auch nicht schön, Ihnen nicht helfen zu können." Majali diskutiert, regt sich auf, ihm reicht es. "Wo ist der Chef?", fragt er.

Mitarbeiter der Visa-Stelle: Flut an Anträgen überschwemmt uns

"Wir versinken in der Flut an Arbeit", sagt ein Mitarbeiter der Visa-Abteilung NDR.de. Sie würden ihren Chefs melden, dass sie mehr Personal brauchen. "Aber wenn da oben niemand reagiert, können wir auch nichts machen." Einige Zeit lang gab es nur eine Sprechstunde im Monat wegen der hohen Antragszahlen. Seit Dezember sind es wöchentlich vier Stunden. Meist sind die Wartenummern weit vor der Öffnungszeit um 8 Uhr vergriffen. Wer in der Ausländerbehörde anruft, bleibt in der Warteschleife hängen. "Bitte sehen Sie von Sachstandsanfragen ab, die zurzeit nur sehr eingeschränkt beantwortet werden können", steht auch auf der Homepage der Visa-Stelle. Als Teil der Ausländerbehörde untersteht sie Innensenator Andy Grote (SPD). Eine chronische Arbeitsüberlastung des Personals gebe es nicht, antwortet der Senat auf eine kleine Anfrage der Linken Ende November.

Hamburgs Aufnahmeprogramm für Syrer Das Hamburger Aufnahmeprogramm für Angehörige von Syrern gilt noch bis 30. November 2017. Wird der Antrag genehmigt, verpflichtet sich der Antragsteller alle Kosten für seine Verwandten zu tragen. Er gibt eine Verpflichtungserklärung ab, die fünf Jahre gilt. In dieser Zeit bekommen die Angehörigen kein Geld von deutschen Behörden. Das Visum gilt meist zwei Jahre lang und enthält eine Arbeitserlaubnis. Der Verpflichtungsgeber muss vor allem Wohnraum, einen festen Job sowie ein Netto-Gehalt von mindestens etwa 1.600 Euro nachweisen. Stimmt die Ausländerbehörde zu, geht der Antrag an die zuständige Botschaft im Ausland, die ein Visum prüft.

Majali will seine Frau mit einer Verpflichtungserklärung nach Hamburg holen - er würde also für alle ihre Kosten aufkommen. Das erlaubt ein spezielles Hamburger Aufnahmeprogramm für Verwandte von Syrern. Die entsprechenden Anträge bearbeitet laut Behörde eine einzige Mitarbeiterin - in den vergangenen drei Jahren fast 500 Stück.

Ausländerbehörde: Haben schon Personal eingestellt

Zusätzlich kümmern sich derzeit sechs Mitarbeiter und zwei Teamleiter der Visa-Stelle um die Familienzusammenführung. Ein großer Teil der Verzweifelten im Warteraum der Ausländerbehörde sind anerkannte Flüchtlinge, die ihre Ehepartner und Kinder wiedersehen wollen. Sobald Schutzsuchende als Flüchtling anerkannt sind, was meist mehrere Monate dauert, können sie Familienzusammenführung beantragen. Die Antragszahl steigt deswegen um einige Monate verzögert mit der Zunahme der Zahl neuer Asylbewerber. Doch die Behörde scheint ihre Personalausstattung seit Monaten nicht ausreichend angepasst zu haben. Zwar wurde die Visa-Stelle dieses Jahr um fünf Mitarbeiter verstärkt, aber "mehrere neue Mitarbeiter befinden sich derzeit noch in der Einarbeitung und können somit noch nicht das Leistungsniveau der erfahrenen Kollegen erreichen".

Wie lang die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge ist, könne man nicht sagen. Sie sei abhängig von den "individuellen Umständen des Einzelfalls" so die Behörde. "Liegen alle Unterlagen vor (...) wird zeitnah zugestimmt", sagt der Sprecher der Ausländerbehörde Norbert Smekal. Zwischen der Abgabe einer Verpflichtungserklärung, wie Majali sie unterschreiben möchte, und der Visumserteilung sollten maximal sechs Monate liegen, da sich die finanzielle Situation ändern kann. Majali wartet allerdings bereits vier Monate darauf, die Erklärung überhaupt unterschreiben zu dürfen.

Senat widerspricht Mitarbeitern

Ende November hatte der Bürgerschaftsabgeordnete Mehmet Yildiz (Die Linke) in einer kleinen Anfrage wissen wollen, ob die Visa-Abteilung überlastet ist. Mehrere türkischstämmige Hamburger, die seit mehreren Jahren hier leben, hatten sich an ihn gewandt. Die Anträge für ihre Familien würden sehr lange dauern, sagten sie. "Die Antwort des Senats ist nicht so ausgefallen, wie ich gedacht hatte. Sie sagen, die Abteilung sei nicht überlastet. Am Telefon hat mir jemand aus der Ausländerbehörde aber genau das Gegenteil gesagt." Er will im neuen Jahr eine neue Anfrage stellen, sagt er NDR.de

Der Syrer Ghais Majali hat derweil versucht, die Chefin zu finden, um sich über die lange Wartezeit zu beklagen. "Ich soll mich schriftlich beschweren", sagt er genervt. Dass das seine Frau auch nicht schneller nach Hamburg bringen wird, ist ihm klar. Es müsse sich gedulden, sagt der Mitarbeiter. Wahrscheinlich um Ostern könne er mit einer Antwort rechnen.

*Name auf Wunsch des Betroffenen von der Redaktion geändert

