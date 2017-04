Stand: 27.04.2017 19:30 Uhr

Minister fordern Konzept für Diesel-Abgasfilter

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben am Donnerstag zum Auftakt ihrer zweitägigen Konferenz in Hamburg Gegenwind zu spüren bekommen: Vor dem Rathaus demonstrierten Aktivisten der Umweltorganisation BUND unter anderem für einen Verkaufsstopp für Diesel-Neufahrzeuge, die zu viel Stickstoff ausstoßen.

Auf einem Plakat kritisierten sie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) als "Minister für Versagen und Verzögern". Er habe bislang nichts unternommen, um die gesundheits- und umweltschädliche Schadstoffbelastung in Städten zu verringern. Die Demonstranten verlangten von Dobrindt, das ihm unterstellte Kraftfahrtbundesamt anzuweisen, den Verkaufsstopp unverzüglich durchzusetzen. "Wir müssen aufhören, zusätzliche nagelneue dreckige Autos auf die Straße zu lassen", sagte BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg. Außerdem müsse der Fahrzeugbestand insgesamt reduziert werden: "In jeder großen Stadt werden wir unsere Luft nicht sauber kriegen, wenn wir nicht mit weniger Autos arbeiten."

Maßnahmen zur Luftverbesserung in Großstädten NDR//Aktuell - 27.04.2017 14:00 Uhr In vielen Großstädten werden die EU Grenzwerte für Stickoxid überschritten. In Hamburg beraten die Verkehrsminister von Bund und Ländern über eine Ausweitung von Tempo-30-Zonen.







Horch ist gegen Verkaufs- und Fahrverbot von Diesel-Fahrzeugen

Auch im Rathaus geht es um dieses Thema. Zwei Tage lang wollen die Verkehrsminister bei ihrer Frühjahrstagung darüber beraten, welche Maßnahmen zur Verringerung von Stickoxiden ergriffen werden können. Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) will als Konferenzvorsitzender zwar den Druck auf die Automobil-Industrie erhöhen, von einem Verkaufsverbot belasteter Diesel-Fahrzeuge oder einer blauen Plakette, wie sie auch der Deutsche Städtetag verlangt, hält er jedoch nichts. Horch setzt dagegen unter anderem auf eine Förderung des Fahrradverkehrs, auf emissionsfreie Busse und Elektromobilität. Bundesverkehrsminister Dobrindt will der Stadt Hamburg auf der Konferenz den bundesweit ersten Förderbescheid für den Ausbau von Ladesäulen für E-Autos übergeben. Damit könnten 595 Ladepunkte in und um Hamburg geschaffen werden. Derzeit gibt es rund 350 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Ergebnisse der Tagung wollen Dobrindt und Horch am Freitag vorlegen.

Ältere Dieselfahrzeuge sollten mit Abgasfiltern nachgerüstet werden

Die Verkehrsminister der Länder forderten bereits am Donnerstagnachmittag ein Konzept zur Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge mit Abgasfiltern. Eine Sprecherin der Hamburger Wirtschaftsbehörde sagte: "Sie haben sich darauf 16:0 geeinigt." Der Appell richte sich an die Bundesregierung, die Automobilindustrie und die EU-Kommission. Bis zum Jahresende sollten sie ermitteln, welches Minderungspotenzial eine Nachrüstung für Euro 5 und ältere Dieselfahrzeuge habe. Basis des Beschlusses sei ein gemeinsamer Antrag von Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Studie: Euro-6-Diesel überschreiten Grenzwerte um Vielfaches

Verkehrsminister sprechen über Abgaspolitik NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.04.2017 16:00 Uhr Autor/in: Renne, Barbara Die Verkehrsminister von Bund Ländern sind zu ihrem Treffen in Hamburg zusammengekommen. Ein Thema: Wie sollen Großstädte mit Dieselabgasen umgehen?







Das Bundesumweltamt hatte in dieser Woche neue Daten präsentiert, wonach auch neue Euro-6-Diesel auf der Straße im Schnitt sechsmal so viel gesundheitsschädliche Stickoxide ausstoßen wie erlaubt. Demnach produzieren Euro-6-Diesel im Schnitt 507 Milligramm Stickoxide pro Kilometer aus, der Grenzwert fürs Labor liegt bei 80 Milligramm. Insgesamt ist der Stickoxid-Ausstoß der deutschen Diesel-Flotte demnach um rund ein Drittel höher als angenommen.

In Hamburg und vielen anderen deutschen Städten überschreitet die daraus entstehende Luftverschmutzung regelmäßig die erlaubten Werte. Mehrere EU-Verfahren laufen deswegen gegen Deutschland. In Deutschland ist es vom Gesetz her bislang ausreichend, wenn Dieselfahrzeuge unter Laborbedingungen die Vorgaben der EU erfüllen.

