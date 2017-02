Stand: 27.02.2017 06:44 Uhr

Metropolregion Hamburg wächst

Die Metropolregion Hamburg wird größer: Die Regierungschefs von Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern nehmen heute bei einem Festakt im Rathaus der Hansestadt offiziell zum 1. März die Landeshauptstadt Schwerin und den Altkreis Parchim in das Bündnis auf. Zudem werden zehn Kammern, der Unternehmerverband Nord und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dem Zusammenschluss beitreten.

Etwa fünf Millionen Menschen in der Metropolregion

Neben den Regierungschefs Olaf Scholz (Hamburg), Torsten Albig (Schleswig-Holstein), Stephan Weil (Niedersachsen) und Erwin Sellering (Mecklenburg-Vorpommern) wird zu dem Festakt unter anderem auch Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (alle SPD) erwartet. Bisher besteht die Metropolregion Hamburg aus 19 kommunalen und vier staatlichen Trägern. In den rund 1.000 Orten der Region leben etwa fünf Millionen Menschen. Die Wirtschaftsleistung bezifferte die Handelskammer Hamburg zuletzt auf 193 Milliarden Euro.

Handelskammer-Analyse fällt schlecht aus

Trotz der Wirtschaftsleistung, die jener von Portugal oder Irland entspreche, steht die Metropolregion Hamburg im Vergleich zu anderen Metropolregionen eher schlecht da. Im Vergleich zu sechs anderen Regionen liege Hamburg beim Inlandsprodukt je Erwerbstätigem an vorletzter Position, ebenso bei der Dynamik des Wachstums, hieß es in einer Mitte Januar von der Handelskammer vorgelegten Analyse. Auch sei Hamburg unter den Metropolregionen in Deutschland am dünnsten besiedelt und leide unter komplexen Entscheidungsstrukturen zwischen den beteiligten Bundesländern und Kommunen.

Neben den vier Trägerländern gehören der Metropolregion folgende Landkreise, Kreise und kreisfreie Städte an: Cuxhaven, Dithmarschen, Harburg, Heidekreis, Herzogtum Lauenburg, Ludwigslust-Parchim, Lübeck, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Neumünster, Nordwestmecklenburg, Ostholstein, Pinneberg, Rotenburg (Wümme), Schwerin, Segeberg, Stade, Steinburg, Stormarn und Uelzen. Bei den Wirtschafts- und Sozialverbänden sind es die Industrie- und Handelskammern (IHK) von Flensburg, Kiel, Lübeck, Lüneburg-Wolfsburg, Schwerin und Stade, die Handelskammer Hamburg sowie die Handwerkskammern Hamburg, Lübeck und Schwerin. Hinzu komme der UV Nord und der DGB Nord.

