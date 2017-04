Messerattacke in Linienbus: Mann schwer verletzt

In einem Linienbus in Hamburg-Barmbek hat ein Jugendlicher einen anderen Fahrgast mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Der Verletzte sei am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Offenbar gab es zuvor Streit über zu laute Musik. Der Angreifer soll dem 24 Jahre alten Mann mehrfach in die Brust gestochen haben, anschließend flüchtete er. Das Opfer soll aus dem Bus gestiegen und vor dem Bürgerhaus Barmbek zusammengebrochen sein. Die Mordkommission ermittelt. Näheres zu der Auseinandersetzung will die Staatsanwaltschaft am Vormittag mitteilen.