Maritime Konferenz: Digitalisierung im Fokus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Alexander Dobrint (CSU) und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) werden heute in Hamburg zur 10. Nationalen Maritimen Konferenz erwartet. Thema des Branchentreffens in der Handelskammer: Die maritime Wirtschaft soll durch die Digitalisierung gestärkt werden. "Die maritime Wirtschaft steht mit der Digitalisierung vor einer echten Effizienzrevolution", kündigte Dobrindt an.

Auftakt zur Maritimen Konferenz Hamburg Journal - 03.04.2017 19:30 Uhr Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die Hauptthemen der Maritimen Konferenz in Hamburg. Vor allem die Reeder hoffen, dass Innovationen Arbeitsschritte vereinfachen.







Positionspapier zur Digitalisierung

Start der Nationalen Maritimen Konferenz NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.04.2017 08:00 Uhr Autor/in: Lehmann, Dietrich In Hamburg beginnt die 10. Nationale Maritime Konferenz in der Handelskammer. Thema des Branchentreffs ist die Digitalisierung der maritimen Wirtschaft.







Von Hafenfirmen über Werften bis hin zu Forschung und Meerestechnik: Die Bundesregierung will Unternehmen dabei unterstützen, sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen. Das sagte Uwe Beckmeyer, der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Unter seiner Federführung haben Verbände, Gewerkschaften und Interessengruppen in den vergangenen Monaten ein Positionspapier erarbeitet, das heute unterzeichnet werden soll.

Unklar ist allerdings, ob sich mit dem Verband Deutscher Reeder eine der wichtigsten Interessenvertretungen beteiligt. Hintergrund ist ein Streit mit der Gewerkschaft ver.di, wer künftig für das Befestigen, das Laschen von Containern an Bord von Schiffen zuständig ist.

Gewerkschaften protestieren gegen Stellenabbau

Ver.di und die IG Metall haben erst am Montag mit rund 900 Teilnehmern vor dem Hamburger Rathaus für einen Kurswechsel der Bundesregierung in der maritimen Wirtschaft demonstriert. Sie protestieren gegen den Stellenabbau in der Branche. Der Bund solle sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Werftindustrie und in der Offshore-Windbranche einsetzen, so die Forderung der Gewerkschaften.

Protest gegen neue Verordnung für Traditionsschiffe

Traditionsschiffe: Protest gegen Verordnung Vor der Handelskammer protestieren Hamburger Traditionsschiffer gegen eine neue Verordnung von Bundesverkehrsminister Dobrindt. Demnach müssten viele Schiffe umgerüstet werden.

Am Rande der Nationalen Maritimen Konferenz protestierten Dutzende Demonstranten gegen die geplante Schiffssicherheitsverordnung für Traditionsschiffe. Sie orientiere sich an der Berufsschifffahrt und sei für ehrenamtliche Besatzungen auf traditionellen Schiffen nicht umsetzbar. Vor der Handelskammer führten die Demonstranten ein Theaterstück auf, in dem als Politiker maskierte Darsteller Schiffsmodelle mit Hämmern zerschlugen. "Wir fordern Angela Merkel dringend auf, sich wie in den Koalitionsvereinbarungen festgelegt, für den Erhalt der Traditionsschifffahrt einzusetzen", forderte ein Crew-Mitglied des Traditionsschiffs "Jonas von Friedrichstadt".

