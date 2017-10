Stand: 27.10.2017 16:56 Uhr

Luxusjachten, Trimarane und kleine Kutter

In den Hamburger Messehallen beginnt am Sonnabend die letzte Hanseboot. Rund 520 Aussteller wollen bis zum 5. November die Welt des Wassersports präsentieren, teilte die Hamburg Messe mit. Seit Anfang der 60er-Jahre stellen Betriebe auf dieser Messe schon ihre Boote und Jachten aus. Ende September hatte die Messe dann das Aus für die Hanseboot angekündigt - zumindest in den Messehallen. Eine neue Wassersportmesse ist langfristig für die Hafencity geplant.

Motor beliebter als Mast

Bei der letzten Ausgabe in den Messehallen wird vom einfachen Schlauchboot oder dem Surfbrett über Segeljachten in verschiedenen Grüßen bis hin zur Motorjacht mit 1000 PS aber noch einmal alles präsentiert wie eh und je. Auch das Angebot an neuen Yachten auf der Messe ist groß. Waren Segeljachten lange Zeit die wichtigsten Exponate, dominieren inzwischen aber Motorjachten. Neun von zehn verkauften Booten haben keinen Mast und kein Segel, heißt es bei Importeuren und Herstellern.

Käufer setzen außerdem immer mehr auf Nachhaltigkeit - auch beim Wassersport. So gibt es selbst bei großen Segeljachten Hersteller, die Elektromotoren anbieten - und dafür auf Diesel verzichten. Im Angebot sind auch Motorboote mit Hybridantrieb: Mehrere Stunden können diese Yachten ausschließlich elektrisch betrieben fahren, erst wenn Batterien leer sind oder nicht genügend Sonne scheint, um über Solarzellen nachzutanken, muss der Diesel zugeschaltet werden.

Verband kündigt Ersatzmesse an

Das Aus für die Hanseboot begründete der Veranstalter mit rückläufigen Aussteller- und Besucherzahlen und dadurch mit Verlusten für die städtische Messegesellschaft. Waren zur Hochzeit der Messe 2007 und 2008 noch jeweils rund 800 Aussteller und rund 105.000 Besucher dabei, ließen sich 2016 nur noch 500 Aussteller und 60.000 Besucher locken. Dazu passen auch Zahlen, die das Statistikamt Nord am Freitag herausgab. Demnach ist der Bau von Booten und Yachten in Hamburg und Schleswig-Holstein um zwei Drittel zurückgegangen.

Für Verwunderung sorgt unterdessen bei den Hanseboot-Veranstaltern, dass der Deutsche Boots- und Schiffbauer-Verband am Freitag überraschend angekündigt hat, ab 2018 eine Ersatzmesse organisieren zu wollen. Unter dem Namen Hamburg Boat Show - ebenfalls in der Hamburger Messe, allerdings auf kleinerer Fläche.

