Lufthansa Technik verzichtet auf Kündigungen

Bei der Lufthansa Technik in Fuhlsbüttel soll es trotz der Schließung eines Produktionsbereiches keine Kündigungen geben. Die 300 betroffenen Mitarbeiter sollen in anderen Bereichen einen neuen Job finden, wie das Unternehmen am Mittwoch ankündigte. Am Standort Hamburg stellt Lufthansa Technik die Überholung von Flugzeugen in diesem Jahr ein, weil sie angeblich nicht mehr wirtschaftlich ist.

"Für jeden einen neuen Arbeitsplatz"

Vorstandschef Johannes Bußmann sagte: "Wir haben leider keine wirtschaftliche tragfähige Lösung gefunden, sodass wir diese Linie schließen müssen. Davon betroffen sind ungefähr 300 Mitarbeiter, die wir aber versetzen können, sodass wir hier durch die erfreuliche Gesamtentwicklung bei Lufthansa Technik für jeden einen neuen Arbeitsplatz finden werden.“

Weitere Stellen sollen abgebaut werden

In den kommenden fünf Jahren sollen außerdem weitere rund 700 Stellen in anderen Unternehmensbereichen sozialverträglich - also ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut - werden. Derzeit hat die Lufthansa Technik noch rund 7.500 Mitarbeiter in Hamburg. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter des Lufthansa-Konzerns und hat seine Basis am Flughafen Hamburg.

"Respektables Ergebnis"

Im vergangenen Jahr erhöhte sich der Umsatz der Lufthansa Technik um 0,9 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro, während der Gewinn vor Steuern und Zinsen aufgrund von Sondereffekten um 9,5 Prozent auf 411 Millionen Euro zurückging. "Damit haben wir wieder ein sehr respektables Ergebnis erreicht", sagte Finanzvorstand Constanze Hufenbecher. Lufthansa Technik betreue mehr als 4.100 Flugzeuge und damit jedes sechste Flugzeug in dem relevanten Markt. Allein 2016 habe das Unternehmen 42 neue Kunden gewonnen und 456 neue Verträge mit einem Volumen von 5,7 Milliarden Euro abgeschlossen.

Moderne Maschinen brauchen weniger Wartung

Das Unternehmen muss dauerhaft mit zwei Trends fertigwerden: Zum einen benötigen moderne Flugzeuge und Triebwerke immer weniger Wartung und Reparaturen. Die Hersteller bemühen sich, die Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen so gering wie möglich zu halten. Dazu kommt, dass die Hersteller von Triebwerken und Flugzeugen sowie andere Fluglinien auch in dem Markt aktiv sind.

