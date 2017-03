Stand: 22.03.2017 07:18 Uhr

Lufthansa Technik stellt Bilanz vor

Die Lufthansa Technik stellt heute in Hamburg ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor. Die Zahlen, die Vorstandschef Johannes Bußmann und seine Finanzchefin Constanze Hufenbecher präsentieren wollenn, sehen nicht schlecht aus. Doch gibt es bei der Technik-Tochter des Lufthansa-Konzerns auch offene Baustellen und einen Kampf mit der Gewerkschaft ver.di um die Arbeitsplätze in der Flugzeugüberholung, die in diesem Jahr geschlossen wird.

Ende der Flugzeugüberholung in Fuhlsbüttel

Am Standort Hamburg stellt Lufthansa Technik die Überholung von Flugzeugen in diesem Jahr ein, weil sie angeblich nicht mehr wirtschaftlich ist. Dort sind rund 400 Arbeitnehmer beschäftigt, von denen rund 300 von der Schließung betroffen sind. Bislang ist noch offen, ob der Personalabbau wie in früheren Jahren ohne betriebsbedingte Kündigungen über die Bühne geht. Die Mitarbeiter müssten bei Versetzungen in andere Abteilungen mit Gehaltseinbußen rechnen. Lufthansa Technik bietet Flugzeugüberholung weiterhin an mehreren anderen Standorten im Ausland an.

Noch 7.500 Mitarbeiter in Hamburg

Derzeit hat die Lufthansa Technik noch rund 7.500 Mitarbeiter in Hamburg. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter des Lufthansa-Konzerns und hat seine Basis am Flughafen Hamburg.

"Im langfristigen Vergleich ein sehr gutes Ergebnis"

Der Umsatz der Lufthansa Technik erhöhte sich im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Und das trotz Preisrückgängen auf dem Weltmarkt für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile Flugzeuge. Das Geschäft verlagert sich dabei immer stärker auf Kunden außerhalb des Lufthansa-Konzerns, die mehr als zwei Drittel zum Umsatz beisteuern. Der bei weitem wichtigste Absatzmarkt bleibt Europa, doch das Wachstum kommt aus Asien und Amerika. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 411 Millionen Euro, doch spielen dabei auch Sondereffekte aus dem Vorjahr eine Rolle. "Im langfristigen Vergleich erzielte Lufthansa Technik wieder ein sehr gutes Ergebnis", heißt es im Geschäftsbericht.

Moderne Maschinen brauchen weniger Wartung

Das Unternehmen muss dauerhaft mit zwei Trends fertigwerden: Zum einen benötigen moderne Flugzeuge und Triebwerke immer weniger Wartung und Reparaturen. Die Hersteller bemühen sich, die Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen so gering wie möglich zu halten. Dazu kommt, dass die Hersteller von Triebwerken und Flugzeugen sowie andere Fluglinien auch in dem Markt aktiv sind.

