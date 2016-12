Stand: 30.12.2016 12:23 Uhr

Ermittlungen wegen lockerer Radmuttern

Nachdem mehrmals an Rettungswagen lose Radmuttern festgestellt wurden, ermittelt in Hamburg nun die Polizei. Am Donnerstag hatte ein Einsatzfahrzeug vom Deutschen Roten Kreuz während der Fahrt zur Lungenklinik in Großhansdorf (Schleswig-Holstein) einen Zwillingsreifen an der Hinterachse verloren. Verletzt wurde dabei niemand.

Gelockerte Radmuttern bei der Feuerwehr

Die Hamburger Feuerwehr stellte in den vergangenen drei Wochen dreimal gelockerte Radmuttern an ihren Rettungsfahrzeugen fest. Inzwischen ist sich die Feuerwehr sicher: Es war kein technischer Defekt, es muss Sabotage sein. Keines der betroffenen Fahrzeuge hatte in jüngster Vergangenheit neue Reifen bekommen. Bisher war den Fahrern immer rechtzeitig aufgefallen, wenn der Wagen sich während der Fahrt seltsam verhält oder komische Geräusche macht.

Vorfälle auch zum OSZE-Gipfel

Manipulationen an Rettungswagen gibt es zurzeit bundesweit in unterschiedlichen Städten. Nach Informationen von NDR 90,3 hat es außerdem ähnliche Vorfälle an den Einsatzfahrzeugen der Polizei rund um den OSZE-Gipfel in Hamburg gegeben. Mögliche Täter oder Motive sind der Polizei bislang unbekannt.

