Liveblog: Gipfel beendet - Bleibt die Nacht ruhig?

Zweiter Tag des von Krawallen überschatteten G20-Gipfels in Hamburg: Verfolgen Sie die Ereignisse im Liveblog.

Das Hamburg Journal über die Geschehnisse des Tages - jetzt im Livestream:

NDR Fernsehen live In zahlreichen Sendungen berichtet das NDR Fernsehen über die aktuellen Entwicklungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg.

Der US-Präsident über den G20-Gipfel.

Eine neue Zwischenbilanz der Polizei: Während des G20-Gipfels hat es 23 Haftbefehle gegeben. Zudem gab es 41 längerfristige Ingewahrsamnahmen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In der Krawallnacht zum Sonnabend wurden zudem 118 mutmaßliche Randalierer kurzfristig in Gewahrsam genommen, es gab 44 Festnahmen.

Der Bürgermeister gibt ein Versprechen ab:

Olaf Scholz spricht über die Krawalle in Hamburg:

Scholz: "Ich bin genauso erschrocken" NDR//Aktuell - 08.07.2017 17:35 Uhr Vor dem Gipfel war sich Olaf Scholz sicher: Die Sicherheit in der Stadt sei gewährleistet. Ein Trugschluss? Hamburgs Bürgermeister im Studio-Interview.







Am Tag danach: Der Ärger der Anwohner im Schanzenviertel.

Wütende Bewohner in der Schanze NDR//Aktuell - 08.07.2017 17:35 Uhr Die Bewohner des Schanzenviertels sind eigentlich demoerprobt. Doch eine solche Krawallnacht haben sie auch noch nicht erlebt - das macht viele fassungslos und wütend.







Bei der Abschlusskundgebung der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" ist die Atmosphäre bislang entspannt. Tausende Menschen versammelten sich auf dem Millerntorplatz an der Reeperbahn. Auf der Bühne spielt Musik. Beobachter sprechen von "Festival-Charakter". Einige Demonstranten machen Selfies mit Polizisten, an anderer Stelle umarmen sich ein Polizist und ein Demonstrant unter dem Applaus der Umstehenden.

Bei der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" blieb es weitgehend ohne Zwischenfälle.

"Grenzenlose Solidarität" weitestgehend friedlich NDR//Aktuell - 08.07.2017 17:35 Uhr Die Veranstalter der Demo hatten sich im Vorwege nicht von Gewalt distanziert. NDR Reporter Björn Staschen berichtet.







Die Hochbahn will ab 20 Uhr wieder im Normalbetrieb fahren.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels über die Lage in Hamburg informieren. Er will am Sonntagvormittag mit Sicherheitskräften und Bewohnern sprechen, kündigte das Präsidialamt an.

Worauf haben sich die G20-Teilnehmer geeinigt? Eine Zusammenfassung bei tagesschau.de:

Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) verlangt nach den massiven Krawallen eine harte Bestrafung der Gewalttäter. "Meine Hoffnung ist, dass eine der Konsequenzen sein wird, dass die Gewalttäter, die wir gefasst haben, mit sehr hohen Strafen rechnen müssen", sagte Scholz nach einem gemeinsamen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei Vertretern der Einsatzkräfte. Die Frage, ob er selbst auch Konsequenzen ziehen müsse, beantwortete er nicht. Er dankte den Kräften dafür, dass der Gipfelverlauf trotz "unvorstellbarer Gewalt" ordnungsgemäß möglich gewesen sei. Merkel sagte: "Ich glaube, dass wir sehr schreckliche Bilder gesehen haben von Menschen, die nicht willens sind, in irgendeiner Weise das Gespräch zu suchen, sondern die einfach zerstören wollen."

New Yorks Bürgermeister Bill De Blasio über seine Eindrücke vom G20-Gipfel und von Hamburg.

Abschied aus Hamburg: US-Präsident Donald Trump steigt mit Ehefrau Melania in die "Air Force One".

Nach der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" am Millerntorplatz ist es zu einem Zwischenfall gekommen: Aus einer Gruppe von 50 Menschen seien Flaschen auf die Polizei geworfen worden. Daraufhin habe es einen kurzen Wasserwerfer-Einsatz gegeben, berichtet ein NDR Reporter.

Momentan fahren keine Shuttle-Busse mehr in der Innenstadt.

Nach der Demonstration "Grenzenlose Solidarität" kommt es erneut zu einem Wasserwerfer-Einsatz.

Angela Merkel bei den G20-Einsatzkräften.

Jetzt wird's wieder eng auf den Straßen: Die ersten Delagationen reisen ab.

Nach Polizeiangaben haben sich zwischenzeitlich 50.000 Menschen an der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" beteiligt. Die Veranstalter sprechen von 76.000 Demonstranten. Bis zu 100.000 Teilnehmer waren erwartet worden. Der Protestzug verlief nach Angaben einer Polizeisprecherin weitgehend friedlich. Es sei nur einmal zu einem Zwischenfall gekommen, als vermummte Autonome Polizisten mit Stangen angegriffen hätten. Nach Informationen eines NDR Reporters spielte sich der Zwischenfall mit rund 100 Vermummten in Höhe Herrengraben ab. Momentan läuft die Abschlusskundgebung am Millerntor.

Gewaltfrei und bunt: Bilder von der Protestaktion "Hamburg zeigt Haltung". Laut Polizei kamen 6.000 Demonstranten, die Veranstalter sprachen von 10.000 Menschen.

Friedlich und bunt: "Hamburg zeigt Haltung" Hamburg Journal - 08.07.2017 19:30 Uhr Tausende Demonstranten sind am Sonnabend mit Luftballons und Friedenstransparenten durch Hamburg gezogen. Parteien und Kirchen hatten zu "Hamburg zeigt Haltung" aufgerufen.







Die Polizei teilt mit: Bei den schweren Krawallen sind bis zum Nachmittag 213 Beamte verletzt worden. Einige Beamte wurden demnach durch den Beschuss mit Zwillen verletzt. Mehrere Polizisten seien massiv mit Steinen beworfen worden. Ein Beamter habe sich das Handgelenk gebrochen. Einige Polizisten hätten sich ebenfalls bei Stürzen Knieverletzungen zugezogen. Nach Steinwürfen sei ein Beamter im Halsbereich verletzt worden, ein weiterer habe einen Nasenbeinbruch erlitten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt den Opfern der Krawalle am Rande des G20-Gipfels eine Entschädigung zu: "Wir werden prüfen, wie wir gemeinsam mit der Hansestadt Hamburg Opfer von Gewalt bei der Beseitigung der entstandenen Schäden helfen können." Das habe sie mit Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) abgesprochen. Zuvor hatte unter anderem auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eine Entschädigung für die Opfer der Krawalle gefordert.

Die U-Bahnen fahren wieder die Haltestellen Christuskirche und Rödingsmarkt an.

Am Rande der Kundgebung "Grenzenlose Solidarität statt G20" verteilt ein Junge Blumen an die Polizei:

Bilder von der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20":

Weitere Informationen 00:33 min Demo "Grenzenlose Solidarität gegen G20" NDR Fernsehen In der Hamburger Innenstadt sind mindestens 20.000 Menschen bei der Demonstration "Grenzenlose Solidarität gegen G20" auf die Straße gegangen. Zunächst blieb es friedlich. Video (00:33 min)

Der Demonstrationszug "Grenzenlose Solidarität statt G20" ist an seinem Ziel auf dem Millerntorplatz angekommen. Dort soll es noch eine Abschlusskundgebung geben. Die Veranstalter sprechen von 76.000 Teilnehmern, die Polizei von 22.000.

Die Demonstration "G20 - not welcome" erreicht den Millerntorplatz.

Laut Polizei gibt es einen Einsatz gegen Vermummte im "schwarzen Block" bei der Demonstration "G20 - not welcome".

Ein Kommentar von NDR 90,3-Chef Hendrik Lünenborg:

Weitere Informationen mit Video Kommentar: Armseliger "schwarzer Block" Vermummte zerstören Hamburg, zünden Autos an, plündern Geschäfte. Die Polizei: offensichtlich heillos überfordert. Der Programmchef von NDR 90,3, Hendrik Lünenborg, kommentiert. mehr

Laut Hochbahn werden die Stationen Christuskirche (U2) und Rödingsmarkt (U3) derzeit nicht angefahren. Unterdessen wurde der Shuttle-Betrieb der Busse in der Innenstadt wieder aufgenommen.

Reaktionen von Hamburger Politikern auf die Randale:

Politiker aller Parteien reagieren betroffen auf Gewalt NDR 90,3 - 07.07.2017 22:00 Uhr Autor/in: Andreas Gärtner, NDR 90,3 Politiker unterschiedlicher Parteien in Hamburg haben die Gewalt in der Schanze verurteilt. Oppositionsparteien äußern auch Kritik an Olaf Scholz. Die Grünen hadern weiter mit dem Austragungsort.







Die Deutsche Polizeigewerkschaft nimmt die Einsatzkräfte nach den G20-Krawallen gegen Kritik in Schutz: "Die Polizei hat getan, was sie tun konnte", sagt Gewerkschaftschef Joachim Lenders. Mehr als 200 verletzte Polizisten seien ein deutliches Zeichen.

Was ist für heute noch zu erwarten? Innensenator Andy Grote (SPD) äußert sich:

Innensenator Grote über "G20 - not welcome!" NDR 90,3 Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) spricht über polizeiliche Maßnahmen zur Demo "G20 - not welcome!". Er appelliert erneut an die Bürger, sich nicht an Gewalttaten zu beteiligen.







Ein staatlicher Fonds für die Opfer der G20-Krawalle? SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann fordert eine rasche Entschädigung der von der Randale betroffenen Geschäftsinhaber und Anwohner durch den Bund. "Für die Opfer der Brandstiftungen sollte der Bund jetzt schnell unkomplizierte Entschädigungsmöglichkeiten schaffen", sagte Oppermann. Wie sieht es eigentlich mit den Versicherungen aus?

Weitere Informationen mit Video Schäden durch G20-Krawalle: Merkel sagt Hilfe zu Ausgebrannte Autos, kaputte Scheiben, beschädigte Häuserfassaden: Viele Hamburger sind Opfer der Krawalle während des G20-Gipfels geworden. Die Kanzlerin sagte zum G20-Abschluss Hilfe vom Bund zu. mehr

Nach Angaben der Veranstalter hat die Demonstration "Hamburg zeigt Haltung" mit 10.000 Teilnehmern den Fischmarkt erreicht.

Bei der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" spricht die Polizei von 22.000 Teilnehmern. Im Vorfeld waren bis zu 100.000 Menschen erwartet worden. Die Demonstration erreicht den Millerntorplatz.

Hamburg zeigt Haltung: Bilder der friedlichen Demonstration.

Tausende Hamburger zeigen Haltung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.07.2017 14:26 Uhr Am zweiten G20-Gipfeltag ziehen gleich zwei friedliche Großdemos durch Hamburg. Das Bündnis"Hamburg zeigt Haltung" setzen sich für Menschenrechte und Menschlichkeit ein.







Es geht auch friedlich: Bei der Demo "Hamburg zeigt Haltung" geht eine Demonstrantin gemeinsam mit einem Polizisten.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg als "unfassbar und empörend" verurteilt. "Das sind keine Demonstranten, das sind Kriminelle", erklärte der Minister. Er sprach von "völlig enthemmten Angriffen gegen Menschen und Sachen". Dies habe nichts mit politischen Motiven und Protesten zu tun.

Im Streit um den Klimaschutz haben sich die anderen G20-Mitglieder beim Gipfel in Hamburg gegen US-Präsident Donald Trump gestellt. Am Sonnabend wurden die Gegensätze laut Nachrichtenagentur dpa in das Abschlusskommuniqué geschrieben. Die anderen 19 Mitglieder bekennen sich zu einer "raschen" Umsetzung des Abkommens, während die Abkehr der USA nur "zur Kenntnis" genommen wird.

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) appelliert an friedliche Demonstranten und die Bevölkerung, sich von Gewalttätern zu distanzieren. Es habe in den vergangenen Tagen immer wieder eine große Unterstützung von Schaulustigen für Randalierer gegeben. Wer keine Gewalt wolle, müsse Abstand zu Gewalttätern halten, sagt Grote.

Partnerprogramm im Hamburger Rathaus: Bürgermeister Olaf Scholz führt sichtlich stolz die Eheleute der Staats- und Regierungschefs herum.

Auch die Demonstration des Bündnisses "Hamburg zeigt Haltung" ist unterwegs. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio soll am Nachmittag bei der Abschlusskundgebung sprechen.

So sehen es die Kollegen der NDR Satiresendung extra3:

Bei einer Razzia durchsuchte die Polizei eine Wohnung im Schanzenviertel nach gefährlichen Gegenständen. Der Einsatz diene der "Gefahrenabwehr", sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Die Polizei gehe davon aus, dass dort Straftaten vorbereitet würden. Es gab allerdings keine Festnahmen. Auch in dem Camp der Gipfelgegner im Volkspark seien Verdächtige durchsucht und Personalien festgestellt worden.

NDR Reporter Andreas Hilmer berichtet über die Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20":

Weitere Informationen 02:04 min G20-Protest: Gewalt droht Inhalte zu überschatten NDR//Aktuell Unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20" startet die nächste Großdemonstration in Hamburg. Andreas Hilmer berichtet live vom Deichtorplatz. Video (02:04 min)

Jan van Aken (Die Linke) ist Veranstalter der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20". Er geht davon aus, dass die Großdemo friedlich bleibt.

Video 00:40 min "Von uns geht keine Eskalation aus" Die Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" hat friedlich begonnen und wenn es nach Linken-Politiker Jan van Aken geht, soll es auch so bleiben. Video (00:40 min)

Anwalt Andreas Beuth, Sprecher der sogenannten Autonomen, sagt nach den Ausschreitungen im Schanzenviertel, er habe "Sympathien für solche Aktionen", aber doch bitte nicht "in unserem Viertel".

Weitere Informationen 00:24 min Beuth: "Bitte doch nicht im eigenen Viertel" NDR//Aktuell Er habe "gewisse Sympathien für solche Aktionen", sagt Andreas Beuth von der Roten Flora. Er kritisiert allerdings den Ort – "warum nicht irgendwie in Pöseldorf oder Blankenese?" Video (00:24 min)

Die Hamburger Feuerwehr zieht nach den Einsätzen am Freitag und in der Nacht zum Sonnabend rund um die Proteste während des G20-Gipfels eine Zwischenbilanz: Mehr als 200 Mal mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen ausrücken, 70 kleinere und größere Feuer wurden gelöscht. Es kam zu 126 Rettungsdiensteinsätzen. Bei Twitter erklärt die Feuerwehr, warum sie keine Verletztenzahl nennt:

Die Polizei bringt Festgenommene in die sogenannte Gefangenensammelstelle im Bezirk Harburg.

Video 00:42 min Gefangene fahren zur Sammelstelle in Harburg NDR Fernsehen Wer während des G20-Gipfels festgenommen wird, kommt hierher: In einer Halle im Bezirk Harburg warten festgenommene Demonstranten in Container-Zellen auf die Entscheidung eines Richters. Video (00:42 min)

Erste Teilnehmer der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" sammeln sich am Deichtorplatz.

"Es ist einfach nur sinnlos": Fassungslose Anwohner und Aufräumarbeiten im Schanzenviertel.

Anwohner fassungslos nach Krawallen 08.07.2017 10:38 Uhr Nach den Ausschreitungen im Schanzenviertel sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Anwohner können es noch immer nicht fassen, welches Ausmaß die Krawalle angenommen haben.







Hamburgs CDU-Oppositionschef André Trepoll wirft Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) vor, bei der Einschätzung der Sicherheitslage rund um den G20-Gipfel versagt zu haben. Die Lagebewertung des rot-grünen Senats habe sich bereits am ersten Tag als völlig falsch erwiesen. "Wieso hat Rot-Grün alle Warnungen von uns und anderen weggelächelt? So sind viele Menschen in Hamburg unnötig verletzt und gefährdet worden." Scholz müsse sich dazu erklären, so Trepoll.

Volles Gotteshaus: Ökumenischer Gottesdienstes des kirchlichen Bündnisses "global.gerecht.gestalten." in der Hauptkirche St. Katharinen. Hier auch ein Video zu dem Gottesdienst.

Der "orangene Block" räumt in der Schanze auf - und bedankt sich.

Angesichts der Krawalle im Hamburger Schanzenviertel zeigt sich Budnikowsky-Mitinhaber Cord Wöhlke entsetzt. Den Schaden in der völlig zerstörten Drogerie-Filiale beziffert er auf "300.000 bis 400.000 Euro". Zu den Ausschreitungen sagt Wöhlke: "Das ist auch eine Tragödie für Hamburg." Diese Bilder würden am Ende von G20 übrig bleiben und alles andere verdrängen.

Auch das Partnerprogramm beim G20-Gipfel geht heute weiter. Die Ehepartner der Staats- und Regierungsschefs besichtigen laut NDR 90,3 am Vormittag das Hamburger Rathaus. Danach lädt sie Bürgermeister Olaf Scholz zu einem gemeinsamen Mittagessen ein.

Der Polizeieinsatz am Hauptbahnhof ist beendet. Die S-Bahnen fahren wieder.

Die Hamburger Grünen verurteilen die Gewaltexzesse bei den Protesten gegen den G20-Gipfel. "Die brennende Schanze markiert den traurigen Höhepunkt der Zerstörungswut krimineller Randalierer", erklärten Landeschefin Anna Gallina und der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion, Anjes Tjarks. "Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Autos anzuzünden, Scheiben einzuwerfen und den Budni zu plündern."

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof, weil sich Personen auf den Gleisen befinden. Alle S-Bahngleise sind gesperrt.

Die Delegationen sind wieder auf dem Weg in die Messehallen.

Die G20-Staaten haben offenbar einen Kompromiss beim Streitthema Welthandel gefunden: Sie wollen sich nach Angaben eines EU-Vertreters in ihrer gemeinsamen Gipfelerklärung zum "Kampf gegen Protektionismus" verpflichten. Ein solches Bekenntnis der G20-Staaten galt wegen der Haltung von US-Präsident Donald Trump zuletzt als sehr schwer zu erreichen. Allerdings soll auch "die Rolle legitimer Verteidigungsinstrumente im Handel" anerkannt werden.

Greenpeace-Aktivisten hängen Banner von der Köhlbrandbrücke. Die Umweltschützer fordern: "G20: End Coal".

Greenpeace-Aktion an der Köhlbrandbrücke Hamburg Journal - 08.07.2017 11:13 Uhr Greenpeace-Aktivisten haben sich am zweiten Gipfeltag von der Köhlbrandbrücke abgeseilt und ein Banner angebracht. Mit dem Slogan "G20: End Coal" fordern sie ein Ende der Kohleenergie.







Ist die Polizei am Freitagabend zu spät eingeschritten? Dazu Polizeisprecher Timo Zill:

Video 01:13 min Polizeisprecher Zill zieht Bilanz nach Krawallen NDR Fernsehen Nach einer Nacht mit Krawallen und Plünderungen in Hamburg sagt Polizeisprecher Timo Zill: "Es ging im Schanzenviertel wieder um das Ausleben von Gewalt." Video (01:13 min)

Bei den gewaltsamen Protesten rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind nach Angaben der Hamburger Polizei bisher 213 Beamte verletzt worden. In der Krawallnacht zum Sonnabend seien 14 Menschen festgenommen und 63 in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Seit Beginn des Polizeieinsatzes am 22. Juni wurden den Polizeiangaben zufolge bisher insgesamt 114 Menschen fest- und 89 in Gewahrsam genommen.

Das Bündnis "Hamburg zeigt Haltung" erwartet bis zu 30.000 Demonstranten bei seiner Veranstaltung, die um 12 Uhr beginnt. Die Demonstration führt am Hafenrand entlang bis zum Fischmarkt. Hinter "Hamburg zeigt Haltung" steht ein breites Bündnis von Kirchen und Religionsgemeinschaften, SPD, Grünen und Künstlern.

Heute stehen zwei größere Demonstrationen an. Der Protestzug "Grenzenlose Solidarität statt G20" richtet sich gegen Armut, Krieg und die Ursachen von Flucht. Zu dieser Veranstaltung, die um 11 Uhr am Deichtorplatz beginnt und am Nachmittag am Millerntorplatz enden soll, werden bis zu 100.000 Teilnehmer erwartet. Sie wird vor allem von linken Gruppen und Friedensinitiativen unterstützt.

Im Hamburger Hafen gibt es zurzeit eine Protestaktion von Greenpeace. Etwa 65 Aktivisten der Umweltschutzorganisation seilen sich laut NDR 90,3 von der Köhlbrandbrücke ab. Sie versuchen ein Banner zu entrollen, auf dem sie den Ausstieg aus der Kohle-Industrie fordern.

Nach den heftigen Krawallen in der Nacht ist die Hamburger Stadtreinigung mit 60 Mitarbeitern im Einsatz, um im Schanzenviertel aufzuräumen. Auch eine Hundertschaft der Polizei räumte umgekippte Straßenschilder und Bierbänke im Schulterblatt weg.

Das Schanzenviertel in Trümmern. Bilder nach der Krawallnacht:

Das Schanzenviertel am Tag danach



































Angesichts der Zerstörungen im Schanzenviertel blicken einige Hamburger schon auf Sonntag und haben eine Facebook-Gruppe mit dem Namen "Hamburg räumt auf!" ins Leben gerufen.

Eine Zusammenfassung der Ereignisse im Schanzenviertel von NDR Reporter Ingmar Schmidt:

G20: Krawalle im Schanzenviertel NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.07.2017 06:30 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt In der Nacht zum Sonnabend haben Linksautonome weiter an der Gewaltspirale gedreht. Anwohner im Schanzenviertel zeigten sich fassungslos.







Nach dem Ende der gewalttätigen Auseinandersetzungen hat sich auch die Lage im öffentlichen Nahverkehr wieder entspannt. "Alle S-Bahn-Linien verkehren wieder auf dem Regelweg", teilte die S-Bahn per Twitter mit. Auch die zeitweilig unterbrochene U-Bahn-Linie 3 nahm den Verkehr wieder auf. "Wir fahren ab sofort auch wieder auf der ganzen Linie", twitterte der Hamburger Verkehrsverbund. Die Krawalle in Hamburg hatten verschiedene Bahnstrecken stundenlang lahmgelegt.

Der G20-Gipfel geht heute in die entscheidende Phase. Vor allem die strittigen Themen Welthandel und Klimaschutz beschäftigen noch die Unterhändler. Um 10.30 Uhr beginnt die nächste Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs. Es geht dabei um die Themen Afrika, Migration und Gesundheit. Am Nachmittag soll es dann eine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Für heute sind zudem Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern geplant.

So sieht es am Morgen nach der Krawallnacht im Schanzenviertel aus.

Nach einer Nacht mit Krawallen und Plünderungen geht der G20-Gipfel in Hamburg in den zweiten und letzten Tag. Im Schanzenviertel eskalierten die Proteste am späten Freitagabend: Barrikaden brannten, Geschäfte wurden geplündert. Später ging die Polizei mit einem massiven Aufgebot und Spezialkräften gegen mehrere Hundert Randalierer vor. Mit gepanzerten Fahrzeugen wurden Barrikaden weggeschoben. Wasserwerfer waren im Einsatz. Erst im Laufe der Nacht beruhigte sich die Lage. Auch Andreas Blechschmidt vom linksalternativen Kulturzentrum Rote Flora verurteilt die Eskalation:

Video 00:35 min Militanz war "politisch und inhaltlich falsch" Hamburg Journal Andreas Blechschmidt, Sprecher der Roten Flora, äußert sich nach der Krawallnacht im Schanzenviertel zu den Ereignissen. Video (00:35 min)

Die Polizei bittet mittlerweile via Twitter um Mithilfe zur Ermittlung von Straftätern im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Nacht.

Bei der Erstürmung eines Hauses im Schulterblatt wurden in der Nacht 13 Menschen festgenommen. Das teilte die Polizei am frühen Sonnabendmorgen mit. Nach der Eskalation in der Nacht sieht das Schulterblatt auf jeden Fall aus wie ein Trümmerfeld.

Die Polizei meldet brennende Autos oder Barrikaden in mehreren Stadtteilen. Es handele sich jedoch nur um Kleinstfeuer, sagte ein Sprecher.

Am ersten Gipfeltag wurde nicht nur gegen demonstriert, sondern auch verhandelt - bisher allerdings mit eher mäßigem Erfolg.

Aber es gab am Freitag auch friedlichen Protest - und zwar mit dem Fahrrad. Auf Wasserwerfer traf die "Colorful Mass" trotzdem.

Video 00:51 min Fahrrad-Demo "Colorful Mass" Hamburg Journal In Hamburg hat am Freitag die Fahrrad-Demo "Colorful Mass" stattgefunden - gegen dicke Luft und gegen G20. Die Teilnehmer waren friedlich, gerieten aber trotzdem an Wasserwerfer. Video (00:51 min)

Ein kleiner Rückblick auf den Freitagmorgen: Ein Bus auf der Elbchaussee fest, vermummte Randalierer kommen ihm entgegen. Der Busfahrer schildert die Szene, die ein Fahrgast gefilmt hatte:

Video 01:59 min "Dann haben sie meine Scheiben eingeschlagen" Er fährt die gleiche Route wie immer, aber am Freitag steht Busfahrer Rainer Ringelstein plötzlich vielen Vermummten gegenüber. Er schildert, wie er die Lage erlebt hat. Video (01:59 min)

Der anwaltliche Notdienst sieht seine Arbeit durch Polizei und Justiz massiv behindert. Am Donnerstag sei ihnen der Zugang zu den Mandanten verwehrt worden, inzwischen seien in geringem Umfang Gespräche mit den Festgenommenen möglich. Den in der Gefangenensammelstellen (Gesa) festgehaltenen Menschen und ihren Anwälten werde nicht mitgeteilt, ob es einen konkreten Straftatvorwurf gebe, ob sie dem Haftrichter vorgeführt werden sollen oder ob es sich um eine präventive Ingewahrsamnahme handele. Der anwaltliche Notdienst spricht davon, dass seit Donnerstag rund 150 Personen in der Gesa in Hamburg-Harburg festsitzen.

Die Lage im Schanzenviertel scheint sich etwas zu beruhigen. Die S-Bahn zwischen Altona und Hauptbahnhof fährt wieder, wenn auch noch mit Verzögerungen.

Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) meldet sich zu den Ausschreitungen in der Stadt zu Wort:

Video 00:38 min Olaf Scholz: "Besorgt über die Gewalt" NDR//Aktuell Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz äußerte sich sehr besorgt über die Krawalle und die Gewalt gegen die Polizei. Er sei bedrückt darüber, was die Hamburger gerade erleben. Video (00:38 min)

Offenbar verlagert sich das Geschehen: Ein Supermarkt in der Weidenalle wurde geplündert und der U-Bahnhof Schlump ist gesperrt. Dort werden laut Polizei Barrikaden aufgebaut.

Die Polizei begründet ihr massives Vorgehen im Schulterblatt auf Twitter damit, dass es Hinweise auf Angriffe mit Molotow-Cocktails, Zwillen und andere Wurfgeschosse gegeben habe.

Video 00:42 min SEK-Kräfte im Schanzenviertel Hamburg Journal SEK-Kräfte rücken weiter ins Schanzenviertel vor. Erste brennende Barrikaden seien gelöscht, teilt die Polizei mit. Video (00:42 min)

Die S-Bahn wird voraussichtlich die ganze Nacht nicht in der Innenstadt fahren.

Eine erste kleine Bilanz: Bei den Auseinandersetzungen sind laut Polizeisprecher Timo Zill bisher 100 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Inzwischen seien auch einige Haftbefehle erlassen worden, sagte Zill dem Sender N24.

SEK-Kräfte rücken weiter ins Schanzenviertel vor. Erste brennende Barrikaden seien gelöscht, teilt die Polizei mit.

Video 00:45 min SEK-Kräfte rücken in Schanzenviertel ein Hamburg Journal SEK-Kräfte, bewaffnet mit Schnellfeuerwaffen, ziehen am Neuen Pferdemarkt im Schanzenviertel auf. Video (00:45 min)