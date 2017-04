Stand: 29.04.2017 15:45 Uhr

Landstromanlage in Altona läuft jetzt normal

Nach rund einem Jahr im Test läuft die Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal in Altona jetzt im Normalbetrieb. Das Kreuzfahrtschiff "AIDAsol", das am Sonnabendmorgen dort festgemacht hat, ist bislang allerdings das einzige, das die Anlage nutzt.

Versorgung mit Ökostrom

Die Landstromanlage beliefert das Kreuzfahrtschiff komplett mit Ökostrom. Rund eine Stunde nach dem Festmachen des Schiffes können die Generatoren an Bord nun herunter gefahren werden. Dann sollen keine giftigen Schiffsabgase mehr in die Luft geblasen werden. Zwölf Mal soll die "AIDAsol" in diesem Jahr in Altona festmachen und dann jedes Mal während nahezu der kompletten Liegezeit die Anlage nutzen.

BUND kritisiert lasche Regeln

Einen Zwang für Schiffe, tatsächlich auch Landstrom abzunehmen, gibt es bislang nicht. Manfred Braasch von der Umweltschutzorganisation BUND kritisiert das. Allein auf freiwilliger Basis würden die Kreuzfahrtreedereien nicht für saubere Luft in Hamburg sorgen.

Umweltfreundliches Flüssiggas auf Steinwerder

Die Wirtschaftsbehörde verweist darauf, dass am neuesten Hamburger Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder Schiffe auch mit vergleichsweise umweltfreundlichen Flüssiggas versorgt werden. Insgesamt würde so bei rund 70 von insgesamt 180 Schiffsanläufen in diesem Jahr umweltfreundlich Energie produziert.

Landstromanlage hat 10 Millionen Euro gekostet

Die Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal in Altona wurde im Frühjahr 2016 eingeweiht. Sie hat rund zehn Millionen Euro gekostet. Zunächst hatte die Anlage allerdings nicht richtig funktioniert.

