Stand: 17.03.2017 20:04 Uhr

Kritik an Anschlag auf Polizeiwagen

Vier Monate vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben sich unbekannte Linksextremisten zu den beiden Brandanschlägen auf Polizeiautos bekannt. "In Hamburg sagt man tschüss - auch zu Bullenkarren - am 17. März haben wir 2 Fahrzeuge der Polizei in Hamburg in Brand gesetzt.", hieß es in einem Artikel auf der linken Nachrichtenplattform "Indymedia". Die Gewerkschaft der Polizei hätte nun ein Auto weniger, "um die Bullen mit Kaffee zu versorgen".

Polizei fordert mehr Polizei aus dem Bundesgebiet

Die Aktion der Linksextremisten stieß auf heftige Kritik. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Gladiator, sagte: "Gewalt gegen die Polizei sei Gewalt gegen uns alle." Gewälttäter dürften Hamburg zum G20-Gipfel gar nicht erst erreichen. Joachim Lenders von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) forderte, bereits jetzt Polizeikräfte aus dem Bundesgebiet anzufordern. Die diversen Objektschutzmaßnahmen könnten Hamburger Kräfte nicht allein bewältigen.

Polizeiwagen brennen in Hamburg NDR 90,3 - Hamburg Journal 18.00 - 17.03.2017 18:00 Uhr Autor/in: Isabelle Wildberger In der Nacht zu Freitag sind in Hamburg zwei Polizeiwagen in Flammen aufgegangen: das eine in Altona in der Nähe des Wohnsitzes von Bürgermeister Olaf Scholz und ein weiteres in Winterhude.







4 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schutzfahrzeug von Olaf Scholz betroffen

Im Stadtteil Altona war ein Mercedes Sprinter der Hamburger Polizei in Flammen aufgegangen. Der Wagen gehörte zu jenen Fahrzeugen, die zum Schutz von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) bereitstehen. "Der Wagen wird ständig zum Objektschutz für den Bürgermeister eingesetzt", sagte ein Polizeisprecher. 14 Streifenwagen waren bei der zunächst erfolglosen Fahndung nach den Tätern im Einsatz. Bei dem Brand um kurz nach drei Uhr sei niemand verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Polizisten hörten lauten Knall

Beamte der Bereitschaftspolizei, die zum Objektschutz eingesetzt waren, hatten zuvor einen lauten Knall gehört, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wenig später hätten sie festgestellt, dass ihr in der Schmarjestraße abgestellter Mannschaftswagen brannte. Das Fahrzeug sei komplett ausgebrannt.

Hotelgäste mussten evakuiert werden

Ein daneben geparktes Wohnmobil sowie die Fassade am Eingang eines angrenzenden Hotels seien durch die Hitzeentwicklung "erheblich beschädigt" worden, erklärte die Polizei. Die anwesenden Hotelgäste seien während der Löscharbeiten evakuiert und im Hinterhof des Hotels in Sicherheit gebracht worden.

Totalschaden bei Hamburger Polizeiautos











Totalschaden bei Auto der Polizeigewerkschaft

Ein zweites Fahrzeug war kurz zuvor an der Hindenburgstraße in Hamburg-Winterhude völlig ausgebrannt - in Sichtweite des Polizeipräsidiums: Der Mercedes Vito gehört der Gewerkschaft der Polizei und stand unmittelbar vor der Geschäftsstelle der Gewerkschaft. "Das ist ein Totalschaden", sagte der Polizeisprecher.

Gewerkschafter vermutet Brandstiftung

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Gerhard Kirsch, ging schon früh von Brandstiftung aus. Er sprach gegenüber NDR Info von einem "feigen und hinterhältigen Anschlag". Die Tat sei "Ausdruck sinnloser Zerstörungswut". Auf seiner Facebook-Seite schrieb Kirsch: "Die Zerstörung dieses Fahrzeuges, mit dem wir bei so vielen Gelegenheiten bei den Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich vor Ort waren, macht uns betroffen."

Zwei Fahrzeuge mit Polizei-Bezug abgebrannt NDR Info - 17.03.2017 07:10 Uhr Autor/in: Stefan Schölermann In der Nacht zu Freitag sind in Hamburg zwei Fahrzeuge ausgebrannt: Ein Polizeiauto, das in der Nähe des Wohnsitzes von Hamburgs Bürgermeister stand sowie ein Wagen der Polizeigewerkschaft.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vorlauf zum G20-Gipfel?

Es sei nicht abwegig, die Brandstiftung auch vor dem Hintergrund des G20-Gipfels zu sehen, sagte Kirsch am Freitagmorgen. Auch im vergangenen Jahr sei vor dem OSZE-Treffen im Dezember der Carport eines Polizeiführers angezündet worden. Nach Informationen von NDR 90,3 rechnet die linke Szene im Juli mit bis zu 15.000 militanten Demonstranten aus ganz Europa, die nach Hamburg kommen. Ein Polizeisprecher wollte diese Zahl nicht kommentieren, man mache sich noch ein Bild von der Lage.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.03.2017 | 07:00 Uhr