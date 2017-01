Kriegswaffe von Hamburger Staatsanwaltschaft?

Stand: 30.01.2017 07:51 Uhr

Es ist ein ungewöhnliches Strafverfahren vor dem Amtsgericht Hamburg: Seit fast elf Monaten wird ein Fall verhandelt, bei dem nach bisherigem Stand höchstens eine Geldstrafe herauskommen dürfte. Es geht um Waffen. Und es geht um die Frage, wer Pistolen und Gewehre an wen weitergeben darf.

In mittlerweile 16 Sitzungen haben sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem Verfahren getroffen, dessen Anlass eigentlich eine Art "Eulenspiegelei" gewesen war. Doch in der vergangenen Woche nahm das Ganze eine entscheidende Wendung, die sowohl der Staatsanwaltschaft als auch dem Angeklagten Probleme bereiten könnte.

Keine bösen Absichten

Im Mittelpunkt der Anklage steht ein Mann, der sich von Berufs wegen wie kaum ein Zweiter auskennt in der komplizierten Materie des deutschen Waffenrechts: der 40 Jahre alte Fachbuchautor und Waffenexperte Lars Winkelsdorf aus Hamburg. Er ist angeklagt, weil er Waffen übergeben hat - allerdings nicht etwa an dubiose Gestalten aus dem Untergrund, sondern ausgerechnet an die Justizbehörde selbst. Niemand unterstellt ihm böse Absichten. Selbst Richterin Karin Fischer sagte an einem der vielen Prozesstage: "Ich gehe davon aus, dass von Herrn Winkelsdorf keine Gefahr ausgeht."

Angeklagter wollte ein Zeichen setzen

Dennoch steht er unter Anklage. Hintergrund: Winkelsdorf hatte sich im März 2013 zu einer ungewöhnlichen Aktion entschlossen: Er packte ein ganzes Arsenal scharfer Gewehre und Pistolen, vorschriftsmäßig gesichert, in seinen Kofferraum, alarmierte einige Journalisten und fuhr damit zur Justizbehörde und übergab die Waffen dem Pressesprecher des Senators. Mit dieser Aktion wollte Winkelsdorf ein Zeichen setzen: Waffen, die von einer Behörde eingezogen worden sind, müssten vernichtet werden und dürften nicht wieder an den Handel zurückgegeben werden, so sein Credo. Resultat: Negativschlagzeilen für die Behörde.

Tatsächlich stammten die Schießgeräte, darunter offenbar auch eine Maschinenpistole, aus einem Strafverfahren gegen eine Gruppe von "Waffennarren", die entsprechend verurteilt worden waren. Nach Abschluss dieses Prozesses hatte die Justizbehörde die Waffen einem lizensierten Waffenhändler im Stadtteil Eppendorf überlassen. Für Winkelsdorf ein kritikwürdiger Vorgang. Und weil er nicht nur den Fall der "Waffennarren" kannte, sondern auch den Händler in Eppendorf, entschloss er sich zu der "Aktion Justizbehörde". Der Händler unterstützte ihn dabei.

Für Transport nicht berechtigt?

Doch was als kurze "Eulenspiegelei" gemeint war, sorgte für ein langes Nachspiel vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den 40-Jährigen. Sie ist der Meinung, dass sein Waffenschein ihn nicht dazu berechtigt habe, die Waffen zur Behörde zu transportieren. Für Winkeldorfs Anwalt, den renommierten Strafverteidiger Uwe Maeffert, ist klar: "Hier soll ein unliebsamer Kritiker mit einer Anklage überzogen werden." Ein Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft prompt zurückwies.

Der Prozess zieht sich, alle Prozessbeteiligten mühen sich durch den Paragrafen-Dschungel der verästelten und kaum überschaubaren Vorschriften des Waffenrechts. Eine komplexe und mit technischen Details gespickte Rechtsmaterie. Ein Rechtsgebiet, das offenbar nicht gerade zum Alltagsgeschäft der beteiligten Juristen gehört. Anscheinend fühlt sich nur der Angeklagte sattelfest in dieser Materie. Skurrile Folge: Man gab ihm im Prozess Gelegenheit, seine Sicht der Dinge an einem Flipchart aufzuzeichnen. Mehr als eine halbe Stunde dauerte der Vortrag. Zwischenzeitlich hatte das Gericht außerdem eine Einstellung des Verfahrens nahegelegt - die Staatsanwaltschaft aber lehnte ab.

Knackpunkt ist möglicherweise die Kriegswaffe

Die entscheidende Wende im Verfahren kam jetzt am 16. Verhandlungstag. Im Mittelpunkt steht dabei ein Aspekt, den Winkelsdorf mit seiner Aktion im März 2013 ebenfalls anprangern wollte und auf den er auch im Verfahren immer wieder hingewiesen hatte: In dem Arsenal der "Waffennarren", so Winkelsdorf, habe sich möglicherweise auch eine grundsätzlich verbotene Waffe befunden: eine Kriegswaffe.

Das Problem: Der Besitz von Kriegswaffen ist ein Verbrechen und in jedem Fall strafbar. Mindeststrafe ist ein Jahr Gefängnis. In den Handel gelangen darf eine solche Waffe unter gar keinen Umständen.

Nachbau einer Waffe von Heckler und Koch

Die Aktenlage gibt dem Waffenexperten auf den ersten Blick Recht: Zu den Schießgeräten, die er zur Justizbehörde brachte, gehörte auch eine scharfe Waffe namens BWT 5 - der Nachbau einer auch für militärische Zwecke bestimmten Maschinenpistole des deutschen Herstellers Heckler und Koch. So beschreibt es ein technisches Gutachten des Landeskriminalamtes, das zu den Akten gehört. Ob es sich auch im strafrechtlichen Sinne um eine Kriegswaffe handelt, lässt das Gutachten offen. Bei der Staatsanwaltschaft ist man sich offenkundig nicht ganz sicher, wie die Frage zu beantworten ist. Der Anklagevertreter sprach jetzt von einem "Grenzfall".

BKA soll Gutachten erstellen

Für Amtsrichterin Karin Fischer war am 16. Prozesstag der Zeitpunkt gekommen, in dieser Frage Nägel mit Köpfen machen: Das Gericht will nun doch amtlich klären lassen, ob es sich bei der Maschinenpistole BWT 5 um ein für jedermann verbotenes Schießgerät oder gar eine Kriegswaffe gehandelt hat.

Das Problem dabei: In Deutschland gibt es nur einen Weg, in dieser Frage Rechtssicherheit zu erlangen: ein amtliches Gutachten des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. Doch das kann erfahrungsgemäß dauern - Wochen oder auch Monate. Für das Verfahren gegen Winkelsdorf wäre das eine schwere Hypothek. Es könnte sich noch mehr in die Länge ziehen. Und das wäre möglicherweise nicht die einzige Folge.

Fragen bleiben

Sollte es sich tatsächlich um eine Kriegswaffe gehandelt haben, dürften auch kritische Fragen an die Staatsanwaltschaft gestellt werden. Aber auch für den Angeklagten könnte sich dieser Schachzug als Fallstrick erweisen. Richterin Fischer: "Wenn das Thema wirklich evident wird, dann müssen wir über einen ganz anderen Strafrahmen sprechen."

