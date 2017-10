Stand: 16.10.2017 13:53 Uhr

Kampf gegen leer stehende Gewerbeimmobilien

Der Bezirk Hamburg-Mitte will härter gegen den Leerstand von Gewerbeimmobilien vorgehen. Das kündigte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) im Gespräch mit der Tageszeitung "Die Welt" am Montag an. Es könne nicht sein, dass Spekulanten ganze Gebäude leer stehen lassen, um damit Geld zu verdienen - und gleichzeitig viele Menschen verzweifelt nach Wohnraum suchen. Aktuell hat der Bezirksamtschef ein Gewerbegrundstück in "prominentester Lage mitten auf St. Pauli" im Auge. Seit Jahrzehnten tue sich an dem Objekt nichts. Diesen Leerstand könne man nicht mehr hinnehmen.

Droßmann nennt keine Adresse

Um welches Grundstück es konkret geht, verschweigt Droßmann. Beobachtern der Szene kommen aber sofort mindestens zwei Immobilien in den Sinn: Zum einen das ehemalige Schwimmbad am Spielbudenplatz, von dem nur noch die Fassade steht. Zum anderen die berühmte Heiße Ecke gegenüber an der Reeperbahn.

Komplizierte Rechtslage

Schon einmal, im November 2016, hatte Droßmann hart gegen den Immobilien-Leerstand durchgegriffen, damals bei Wohnimmobilien. Sechs Wohnungen im Stadtteil Hamm wurden ihrem Eigentümer entzogen und zwangssaniert. Sie sollen bald wieder neu vermietet werden. Droßmann weiß, dass die rechtliche Situation bei Gewerbeimmobilien schwierig ist. Während Wohnungsleerstand in Hamburg unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich verboten ist, gibt es für Gewerbeflächen keine klare Regelung. Trotzdem wolle er aber alles versuchen, kündigte er an.

