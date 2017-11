Stand: 14.11.2017 09:18 Uhr

Jobs für Schwerbehinderte: Quote nicht erfüllt

Die Gesetzeslage ist eindeutig: Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen mindestens fünf Prozent schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Doch in Hamburg erfüllen immer noch viel zu wenig Firmen die vorgeschriebene Beschäftigungsquote. Das belegen die aktuellen Daten der Arbeitsagentur.

"Noch immer große Vorbehalte"

In Hamburg müssten rund 4.600 Betriebe rund 35.500 Arbeitsplätze für Schwerbehinderte anbieten. Laut Arbeitsagentur sind davon aber in der Hansestadt zurzeit fast 11.000 Stellen nicht besetzt - also etwa jede dritte. "Offenbar gibt es in vielen Firmen noch immer große Vorbehalte gegenüber Schwerbehinderten", sagte ein Sprecher der Arbeitsagentur als mögliche Begründung.

Für die Unternehmen ist die Nichterfüllung übrigens nicht billig: Pro Arbeitsplatz werden sogenannte Ausgleichsabgaben von bis zu 320 Euro monatlich fällig.

