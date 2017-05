Stand: 06.05.2017 17:58 Uhr

Jetzt: Schlepperballett live

Nach dem weitgehend verregneten Freitag feiern zahlreiche Besucher heute bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein den zweiten Tag des 828. Hamburger Hafengeburtstags. Dabei erwartet sie das traditionelle Schlepperballett, bei dem fünf bis zu 3.000 PS starke Boote zu Klassik und Filmmusik "tanzen". NDR.de überträgt das Ballett jetzt im Video-Livestream. Außerdem wird heute Abend von Bord der 300 Meter langen "AIDAprima" ein großes Feuerwerk gezündet.

Beim größten Hafenfest der Welt präsentieren sich mehr als 300 Wasserfahrzeuge aus vielen Nationen, darunter Windjammer, Kreuzfahrtschiffe, historische Museumsschiffe und Boote der Polizei und Feuerwehr.

Der NDR feiert mit

Bis Sonntag ist der NDR mit einer Bühne direkt an den Landungsbrücken vertreten. Täglich ab 12 Uhr starten NDR 90,3 und das Hamburg Journal mit einem bunten Bühnenprogramm. Am Freitag sorgten unter anderem Santiano, The Rattles und die Live Music Connection für gute Stimmung und trotzten dem Schmuddelwetter. Darüber hinaus ist der Dreimastschoner "Regina Maris" für NDR 90,3 und das Hamburg Journal im Einsatz. An allen drei Tagen können Hörer und Zuschauer bei ihrer Fahrt über die Elbe mitsegeln - und an Bord "ihre" Moderatoren treffen.

Alle Highlights auf einen Blick 12 - 18 Uhr: Live Music Connection auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

15 Uhr: Autogrammstunde mit ARD-Serienstars auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

16.50 Uhr: Parade der Museumsschiffe auf der Elbe: Wir machen Dampf!

18 - 18.45 Uhr: Schlepperballett (live bei NDR.de)

18.30 Uhr: Gerrit Hoss auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

20.30 Uhr: Night Fever - The Very Best of the Bee Gees auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

22.30 Uhr: Feuerwerk

Karte: Die Höhepunkte des Hamburger Hafengeburtstages

