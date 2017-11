Stand: 08.11.2017 17:36 Uhr

Jäger erschießen Wildschweine in Duvenstedt

In Hamburg haben am Mittwoch zahlreiche Wildschweine im Stadtteil Duvenstedt Gärten verwüstet. Mehr als 20 Tiere waren dort unterwegs, wie NDR 90,3 berichtete. Anwohner alarmierten die Polizei. Herbeigerufene Jäger erlegten schließlich einige Wildschweine - am Ende waren neun Tiere tot.

Wildschwein-Alarm in Hamburg NDR//Aktuell - 08.11.2017 16:00 Uhr Im Hamburger Stadtteil Duvenstedt haben einige Wildschweine für Aufregung gesorgt. Da die Tiere gefährlich werden können, rückten Jäger an, um das wilde Treiben zu beenden.







"In einer solchen Form habe ich das noch nicht erlebt", sagte der Duvenstedter Stadtjäger Wolfgang Reiche im Gespräch mit NDR 90,3. Am Vormittag drang die Wildschweinhorde in mehrere Gärten ein. Ein Tier wurde vor einem Supermarkt von einem Kleinlaster angefahren und starb noch auf der Fahrbahn. Eine Straße weiter musste ein Frau auf ihren Gartentisch springen, um einem Keiler auszuweichen.

"Gefährliche Sache"

Die Polizei alarmierte den zuständigen Stadtjäger Reiche. Der rückte gleich mit zwei Kollegen an. "Das war eine gefährliche Sache", berichtete der Jäger. In einem bewohnten Gebiet müsse man schon genau schauen, wo man hinschieße, so Reiche.

Ende als Weihnachtsbraten?

Am Ende waren neun Tiere tot. Die anderen entkamen in die Feldmark. Das Fleisch der toten Wildschweine wird jetzt von einem Veterinär untersucht. Wenn es in Ordnung ist, komme es in den Verkauf, sagte Reiche. Die Tiere enden dann wohl als Weihnachtsbraten.

