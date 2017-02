Stand: 20.02.2017 10:51 Uhr

Integrationsfonds fördert Steffi Grafs Stiftung

Der frühere Tennis-Star Steffi Graf will sich um noch mehr Kinder und Jugendliche kümmern, die auf iher Flucht nach Hamburg traumatisiert wurden. Unterstützt wird sie dabei von der rot-grünen Koalition mit Geld aus dem Integrationsfonds, wie NDR 90,3 am Montag berichtete.

Bedarf an Therapien gestiegen

"Children for Tomorrow" - so heißt die Stiftung des Tennis-Stars. Sie kooperiert bereits seit fast 20 Jahren mit dem Amublanzzentrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Dort werden jährlich bis zu 250 minderjährige Flüchtlinge therapiert. Die Warteliste ist lang, denn durch die Zuwanderung von Flüchtlingen ist der Bedarf an Therapien deutlich gestiegen. Deshalb will die Stiftung sich noch mehr in Hamburg engagieren.

Neue Angebote bei Flüchtlingsunterkünften

Im Rahmen des Projekts "First Steps for tomorrow" wird sie an drei Standorten in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften Angebote machen: zum Beispiel Musik- und Kunsttherapien. Im Gespräch sind bisher Billstedt und die Hafencity.

Das Kinder-Therapiezentrum Ankerland NDR 90,3 - Treffpunkt Hamburg - 19.02.2017 13:05 Uhr Autor/in: Steins, Nicole Der Gründer des Kinder-Therapiezentrums Ankerland, Dr. Andreas Krüger, berichtet im Stadtgespräch mit Nicole Steins von seiner Arbeit. Das Zentrum ist in Deutschland einmalig.







Auch Verein Ankerland bekommt Geld

Auch der Verein Ankerland kümmert sich um Minderjährige. Seit einem Jahr betreibt er in der Löwenstraße im Stadtteil Eppendorf ein ambulantes Trauma- und Therapiezentrum. Traumatisierende Belastungsstörungen haben vielfältige Ursachen: Krieg und Terror, Unfälle, Tod eines nahestehenden Menschen oder sexueller Missbrauch. Sowohl die Steffi-Graf-Stiftung als auch der Verein Ankerland sollen nun jeweils 150.000 Euro aus dem Integrationsfonds erhalten.

