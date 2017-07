Stand: 19.07.2017 18:28 Uhr

Innenausschuss: Mehr als 23.000 Polizisten bei G20

Die gewaltsamen Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg sind zur Stunde Thema im Innenausschuss der Bürgerschaft. Bei einer Sondersitzung wollen sich die Abgeordneten von Innensenator Andy Grote (SPD) und der Polizeiführung erklären lassen, wie die jeweiligen Einsätze abliefen. Bei den Krawallen waren mehrere Hundert Polizisten verletzt worden. Randalierer beschädigten zahlreiche Autos und zerstörten Geschäfte, vor allem in Altona und im Schanzenviertel.

Grote: Begriff "Polizeigewalt" diffamierend

Zu Beginn der Sondersitzung beteuerte Grote, dass die Verantwortlichen für den Polizeieinsatz selbstkritisch mit sich umgingen. "Niemand nimmt für sich in Anspruch, dass die ganze Zeit von allen Beteiligten nur fehlerfrei gehandelt wurde." Gleichzeitig wies der Senator die Benutzung des Begriffs "Polizeigewalt" im Zusammenhang mit dem Einsatz bei den Krawallen als diffamierend zurück: "Polizeigewalt unterstellt strukturelles, rechtswidriges, gewalttätiges Eingreifen der Polizei", sagte Grote.

Polizeichef macht "Trittbrettfahrer" mitverantwortlich

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer verteidigte nochmals den Einsatz der Beamten in den Gipfeltagen. Es habe keine "Blaupause" für diesen Gipfel gegeben. Neben dem "schwarzen Block" machte Meyer auch Schaulustige und andere mitverantwortlich für die Eskalationen: "Trittbrettfahrer führten dazu, dass die Gewalt auf dem Schulterblatt aus dem Ruder lief und sich der Einsatz von Spezialeinsatzkräften verzögerte", sagte der Polizeipräsident zu den Vorfällen in der Nacht vom 7. auf 8. Juli in der Schanze. Außerdem hätten "permanente Kleidungswechsel" der Gewalttäter die Einsatzführung der Polizei durch mangelnde Erkennbarkeit geschwächt. Eine hundertprozentige Sicherheit habe es trotz monatelanger Vorbereitung nicht geben können, "wenn Schadensorte nicht vorhersehbar sind und Täter in Kleingruppen vorgehen".

Polizei-Nachschub am Freitagmorgen geordert

Der Einsatzleiter der Polizei, Hartmut Dudde, sagte, dass mit insgesamt 23.169 Beamten deutlich mehr Polizisten während des Gipfels im Einstz waren als zunächst geplant. 6.446 Beamte seien aus Hamburg gewesen, 16.723 stammten von auswärts. Geplant hatte der Vorbereitungsstab mit zunächst etwa 20.000 Polizisten. Doch nach den Krawallen seien weitere Einsatzkräfte nachgefordert worden. Er habe sich am Morgen des 7. Juli um 8.12 Uhr dazu entschieden, weitere Einsatzkräfte aus der sogenannten "Bundesreserve" abzurufen, sagte Dudde. Der Entschluss fiel, nachdem vermummte Gewalttäter am ersten Gipfeltag vor allem durch westliche Stadtteile marschierten, Geschäfte beschädigten und Autos in Brand steckten. Daraufhin machten sich Beamte aus mehreren Bundesländern auf den Weg nach Hamburg.

Laut Dudde gab es fast 600 verletzte Polizisten

Die Zahl der im Rahmen des Gipfel-Einsatzes vorsätzlich verletzten Beamten bezifferte Dudde auf insgesamt 592, von denen alle auf dem Weg der Besserung seien. Zuvor hatte die Polizei von 476 verletzten Beamten während des G20-Einsatzes vom 22. Juni bis zum 10. Juli gesprochen.

Streit über den Ablauf

Nach ausführlichen Vorträgen von Innensenator Grote und der Polizeiführung reichte es CDU, Linken und FDP: Sie beschwerten sich, dass der Senat auf Zeit spiele und Rot-Grün damit die Aufklärung erschwere. Die Abgeordneten rügten, dass sie zunächst keine Fragen stellen konnten. Die CDU zog sich zur Beratung zurück und drohte kurzfristig, nun doch noch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu verlangen.

Schließlich erklärten CDU, Linke und FDP, zwar im Saal zu bleiben, aber keine Fragen stellen zu wollen. So bleibt jetzt die AfD die einzige Oppositionsfraktion, die den Senat befragt. Innensenator Grote verteidigte den Ablauf: Nach einem so komplizierten Einsatz müsse es der Polizei doch möglich sein, alles einmal im Zusammenhang darzustellen. Den Vorwurf der Taktik oder Verzögerung wiesen SPD und Grüne zurück. Alle Fragen könnten ausführlich beantwortet werden.

