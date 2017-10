Stand: 03.10.2017 16:00 Uhr

Horn: Randale in Parkhaus - Polizistin verletzt

Bei einem größeren Polizeieinsatz im Hamburger Stadtteil Horn sind am Montagabend mehrere Beamte beleidigt und angegriffen worden. Die Polizei war gegen 19.30 Uhr in ein Parkhaus im Hermannstal gerufen worden, wo sich rund 100 Menschen aufhielten und offenbar randalierten, wie NDR 90,3 am Dienstag berichtete.

Aggressiver Empfang für Polizisten

Die Polizisten wurden aggressiv empfangen. Eine 27-jährige Kollegin sei von einer gleichaltrigen Frau angegriffen und verletzt worden, berichtete die Polizei. Die Angreiferin sollte bei dem Einsatz in Gewahrsam genommen werden. Dagegen habe sie sich massiv gewehrt und zunächst versucht, eine brennende Zigarette in das Gesicht der Beamtin zu drücken. Dann trat sie der Polizistin ins Gesicht. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen, konnte aber ihren Dienst weiter fortsetzen. Die 27-jährige Tatverdächtige erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Zwei Männer in Gewahrsam genommen

Gegen zwei weitere Deutsche wird ebenfalls ermittelt: Ein 28-Jähriger war wegen Beleidigung der Polizisten in Gewahrsam genommen worden, woraufhin ein 55-Jähriger versuchte, ihn wieder zu befreien. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Insgesamt war sie mit neun Funkstreifenwagen vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.10.2017 | 16:00 Uhr