Stand: 15.01.2017 17:08 Uhr

Horch will bessere Regeln für Traditionsschiffe

Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) will sich weiter für Traditionsschiffe in Hamburg und der Nord- und Ostsee einsetzen, wie NDR 90,3 berichtete. Ein Entwurf des Bundesverkehrsministeriums über neue Sicherheitsrichtlinien war im Dezember nach Kritik entschärft worden. Unter anderem geht es um die Brandschutzauflagen. Traditionsschiffer fürchten um ihre Zukunft.

Wirtschaftssenator will weitere Erleichterungen

Horch kündigte nun im Gespräch mit NDR 90,3 an, dass er sich für eine erneute Überarbeitung der Sicherheitsregeln einsetzen will: "Wir wollen uns seitens der norddeutschen Küstenländer und allen, die sich mit Traditionsschiffen beschäftigen, noch mal mit dem Beschluss auseinandersetzen, um an bestimmten Stellen noch weitere Erleichterungen zu erzielen", sagte Horch.

Horch will "vertretbare Lösungen" finden

Es gehe beispielsweise um die Ausbildung der Besatzung oder die Sicherheitskriterien. "Das müssen wir noch mal richtig beleuchten, um vertretbare Lösungen zu finden", sagte Horch. "Wenn alle mitmachen, bin ich generell optimistisch". Die Diskussion dreht sich unter anderem darum, ob die meist ehrenamtlichen Besatzungsmitglieder der historischen Segler und Motorschiffe ähnlich wie Berufsseeleute geschult sein müssen.

Kritik von den norddeutschen Ländern

Mitte Dezember war das Bundesverkehrsministerium zurückgerudert und hatte einige der Neuregelungen entschärft. Der ursprüngliche Entwurf war in den Landesparlamenten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und in der Hamburgischen Bürgerschaft auf Ablehnung gestoßen.

Ausnahmen für denkmalgeschützte Schiffe

Laut Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, wurden dann unter anderem die Brandschutzauflagen erleichtert. Eine komplette Brandschutzausrüstung wird demnach nun erst ab 50 Passagieren an Bord gefordert. Zudem wurden Übergangsfristen verlängert. Bei denkmalgeschützten Schiffen bestehe die Möglichkeit, Ausnahmen zuzulassen, wenn die Gefahr besteht, dass das Schiff seine Denkmaleigenschaft durch Umbauten verlieren würde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.01.2017 | 13:00 Uhr