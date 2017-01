Stand: 17.01.2017 06:20 Uhr

Hochbahn plant Rekordausgaben für Fahrzeuge

Großeinkauf bei der Hamburger Hochbahn: Mehr als 300 Millionen Euro will das Verkehrsunternehmen in diesem Jahr investieren - so viel wie noch nie. Das Geld soll vor allem für neue Busse und Bahnen ausgegeben werden, wie Hochbahn-Chef Henrik Falk im Gespräch mit NDR 90,3 sagte.

Alle zwei Wochen eine neue U-Bahn

Demnach bekommt die Hochbahn in diesem Jahr alle zwei Wochen eine neue U-Bahn geliefert. Von den insgesamt rund 120 bestellten Zügen sollen 80 bis Ende des Jahres in Hamburg im Einsatz sein. Für die Fahrgäste bieten die neuen Bahnen mehr Komfort: Es gibt keine einzelnen Waggons mehr, sondern die Passagiere können durch den ganzen Zug durchgehen. Das schafft mehr Platz, auch für Kinderwagen und Fahrräder. 55 dieser DT5-Züge fahren bereits - vor allem auf der Linie U 3.

120 neue Busse

Außerdem stehen viele neue Busse auf der Einkaufsliste von Hochbahn-Chef Falk. Während normalerweise 70 bis 80 Fahrzeuge pro Jahr angeschafft werden, sollen es in diesem Jahr 120 sein. "Das bedeutet eine Investition von etwa 45 Millionen Euro", so Falk. Auch die neuen Busse sollen Dieselfahrzeuge sein, allerdings besonders schadstoffarme. Von 2020 an sollen dann nur noch abgasfreie Busse mit Elektroantrieb angeschafft werden. Dafür werde in Alsterdorf gerade eine neue Bus-Garage gebaut, in der die Fahrzeuge aufgeladen und gewartet werden können.

Mehr Fahrgäste

Am Montag hatte die Hochbahn bekannt gegeben, dass im vergangenen Jahr rund 443 Millionen Fahrgäste in Hamburg mit U-Bahnen und Bussen unterwegs gewesen sind - ein Plus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den stärksten Anstieg habe es bei den Linien U 3 und auf U 4 gegeben

17.01.2017