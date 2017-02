Stand: 09.02.2017 06:29 Uhr

Heute Warnstreik im öffentlichen Dienst

Ein Warnstreik im öffentlichen Dienst wird am Donnerstag in Hamburg die Dienstleistungen vieler Ämter, Behörden und Schulen zum Teil stark beeinträchtigen. Die Gewerkschaften haben alle rund 28.000 Landesbeschäftigten des öffentlichen Dienstes aufgefordert, die Arbeit einen Tag lang ruhen zu lassen. Nach den Arbeitsniederlegungen in der vergangenen Woche rechnen die Gewerkschaften diesmal mit mehr als 3.000 Streikenden, die sich ab 9 Uhr am Domplatz in der Innenstadt zu einer Demonstration versammeln. Von dort aus ist dann ein Demonstrationszug zum Hamburger Gewerkschaftshaus geplant, wo die Abschlusskundgebung vorgesehen ist.

So lief der Warnstreik vergangene Woche Hamburg Journal - 02.02.2017 19:30 Uhr In der vergangenen Woche wurde an Hamburger Schulen gestreikt. Unterricht fiel jedoch kaum aus, da die meisten Lehrer Beamte sind. Aber die Schulverwaltungen waren betroffen.







3,75 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kundenzentren, Zulassungsstellen und Schulen betroffen

Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di, die zusammen mit der Lehrergewerkschaft GEW und der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zum Warnstreik aufgerufen hat, werden die Arbeitsniederlegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Schulen und Hochschulen, aber auch auf Bezirksämter und Behörden haben. "Die Streikbereitschaft wächst", sagte Sieglinde Friess, Streikleiterin bei ver.di. Sie erwartet, dass es zu Schließungen ganzer Abteilungen kommt, zum Beispiel in der Kfz-Zulassungsstelle und in den Kundenzentren der Bezirksämter. Die GEW rief die angestellten Lehrer und Sozialpädagogen, sowie Beschäftigte in Schulbüros und die Hausmeister ebenfalls zum Warnstreik auf. In der vergangenen Woche war es bei einem Warnstreik nicht zu größeren Beeinträchtigungen an den Schulen gekommen.

Forderung: Sechs Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaften wollen gemeinsam Druck machen, um ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt durchzusetzen. Dafür habe die Stadt genug Geld, sagte Friess und verwies auf die hohen Steuermehreinnahmen im vergangenen und laufenden Jahr. Zudem sollen unter anderem sachgrundlose Befristungen abgeschafft werden und es soll eine verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende vereinbart werden. Die Arbeitgeberseite, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, hatte wiederholt deutlich gemacht, dass sie die Gewerkschaftsforderung für viel zu hoch hält.

Die Forderungen im aktuellen Tarifkonflikt Die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst fordern in der Tarifrunde 2017 insgesamt sechs Prozent mehr Lohn. Auszubildende und Praktikanten sollen eine monatliche Erhöhung von 90 Euro erhalten. Außerdem verlangt die Arbeitnehmerseite strukturelle Verbesserungen im Tarifvertrag. So sollen die "sachgrundlosen Befristungen" von Arbeitsverträgen abgeschafft sowie eine verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende vereinbart werden.

Bei den Verhandlungen geht es zunächst um die Entgelte von rund einer Million Angestellten der Länder.

Die rund 28.000 Tarifbeschäftigten des öffentlichen Diensts in Hamburg teilen sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 25.000 Vollzeitstellen. Darüber hinaus gehörten zum öffentlichen Dienst der Hansestadt rund 40.000 Beamte - etwa Lehrer, Feuerwehrleute oder Polizisten -, die sich 35 000 Vollzeitstellen teilten. Beamte dürfen nicht streiken. Gleichwohl sind sie nach GdP-Angaben direkt von den Tarifverhandlungen betroffen, da ein möglicher Abschluss auch auf sie übertragen werden soll.

Weitere Informationen mit Video Gewerkschaften lassen die Muskeln spielen Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wollen sechs Prozent mehr Gehalt. Dafür gingen sie auch am Donnerstag wieder im Norden auf die Straße. Auch die Schulen waren betroffen. (01.02.2017) mehr mit Video Warnstreik: Nicht alle Flieger pünktlich Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeiter am Hamburger Flughafen zum Streik aufgerufen. Rund 100 Mitarbeiter beteiligten sich am Ausstand, es kam vereinzelt zu Verspätungen. (08.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.02.2017 | 06:00 Uhr