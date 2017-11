Stand: 13.11.2017 06:21 Uhr

Hanseviertel soll abgerissen werden

Was wird aus dem Hanseviertel in der Hamburger Innenstadt? Die Pläne sind offenbar schon viel konkreter als bislang bekannt. Wie NDR 90,3 am Montag berichtete, soll die Einkaufspassage nach einem Verkauf abgerissen werden. Ein Investor will in einem Neubau unter anderem auch Wohnungen errichten.

Was wird aus dem Hanseviertel? Hamburg Journal - 10.11.2017 19:30 Uhr Einst Publikumsmagnet, heute eher schlecht besucht: Die Zukunft des Hanseviertels ist ungewiss. Jetzt wird ein neuer Investor gesucht.







Insgesamt 45.000 Quadratmeter groß ist der Komplex mit der Backsteinfassade. Ein Hotel, Restaurants, ein Parkhaus, Büros und 60 Geschäfte finden dort Platz - inklusive dem legendärem Hummerstand und dem Glockenspiel. Das Hanseviertel zwischen Poststraße, Große und Hohe Bleichen ist eine echte Hamburgensie. Doch knapp 40 Jahre nach der Eröffnung lässt sich die Einkaufpassage kaum noch wirtschaftlich betreiben und soll verkauft werden.

Rund 100 Wohnungen in bester Lage?

Ein Hamburger Investor steht nun nach Informationen von NDR 90,3 für eine Übernahme bereit. Auf dem Filetgrundstück in der City soll dann ein Neubau mit Geschäften und Büros errichtet werden. Allerdings um einige Etagen höher. Der Clou: In den oberen Stockwerken entstünden etwa 100 neue Wohneinheiten. Ein Drittel davon möglicherweise sogar als Sozialwohnungen - und das in bester Hamburger Innenstadtlage.

