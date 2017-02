Stand: 20.02.2017 15:37 Uhr

Handelskammer: Zittern um die Jobs

Nach dem überraschend deutlichen Sieg des Bündnisses "Die Kammer sind Wir" bei der Wahl zum Plenum der Handelskammer Hamburg bangen viele Beschäftigte dort um ihren Job. Die sogenannten Rebellen von "Die Kammer sind WIR" haben einen massiven Sparkurs angekündigt und wollen in größerem Stil Stellen abbauen.

Der Sprecher des Bündnisses "Die Kammer sind WIR" will Handelskammer-Präses werden. Die Pflichtbeiträge sollen wegfallen und der Hauptgeschäftsführer weniger verdienen.







Zwar tritt das neu gewählte Plenum, in dem die Kammerrebellen fast alle Sitze errungen haben, erst am 6. April zum ersten Mal zusammen. Dennoch fragen sich viele der 256 Mitarbeiter - von der Sekretärin bis zur Geschäftsleitung - ob ihre Tage in der Kammer gezählt sind. Noch am Sonntag hatte Tobias Bergmann, der Sprecher des siegreichen Bündnisses, Stellenstreichungen in größerem Stil angekündigt. Bergmann versuchte inzwischen zu beschwichtigen: Geltende Verträge werde man als ehrbare Kaufleute auch einhalten. Anders als bei Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz sind die Verträge der meisten Beschäftigten unbefristet, sie können also nicht ohne Weiteres gekündigt werden.

Bergmann erwartet finanzielle Einschnitte

Im Gespräch mit NDR 90,3 sagte Bergmann, man könne auch frei werdende Stellen einfach einsparen. Bergmann rechnet damit, dass die jährlich rund 40 Millionen Euro Einnahmen der Handelskammer einbrechen, wenn die Pflichtbeiträge - wie vor der Wahl versprochen - abgeschafft werden. Dann müsse man ohnehin über größere finanzielle Einschnitte reden, sagte der mögliche neue Präses der Kammer.

Soll der Handelsverband ausgebaut werden?

Unterdessen bedauerten sowohl der Industrie- als auch der Handelsverband das Ergebnis der Wahl, weil im neuen Plenum keine größeren Industrie- und Handelsunternehmen mehr vertreten sind. "So einen Bruch hat es noch nicht gegeben", sagte Andreas Bartmann, bislang Vize-Präses der Handelskammer und Geschäftsführer von Globetrotter, zur Abwahl der meisten langjährigen Plenumsmitglieder. Das sei so, als würde er seine komplette Belegschaft durch einen motivierten aber unerfahrenen Abschlussjahrgang von der Uni ersetzen. Künftig werde sich der Handel einen neuen Weg suchen müssen, um seine Interessen durchzusetzen. Der Globetrotter-Chef verwies deshalb auf den Handelsverband Nord, der möglicherweise ausgebaut werden müsse - und dessen Präsident Bartmann selbst ist.

"Aber die Industrie, das sind wir!"

Aktiver werden will auch der Industrieverband Hamburg (IVH), der vor allem große produzierende Unternehmen vertritt. IVH-Chef Michael Westhagemann sagte NDR 90,3, sein Verband wolle künftig zur zentralen Anlaufstelle werden, mit dem Außenhandel und der Hafenwirtschaft zusammenarbeiten und sich gegenüber der Politik so Gehör verschaffen. Westhagemann gibt sich kampfeslustig: Die Wahlsieger könnten zwar sagen, dass sie jetzt die Kammer sind. "Aber die Industrie, das sind wir!"

