Stand: 08.01.2017 10:49 Uhr

Hamburgs Tourismusbranche euphorisch

Am Mittwoch wird Hamburgs neues Wahrzeichen eröffnet: die Elbphilharmonie. Nicht nur Hamburger und Kulturschaffende freuen sich. Vor allem die Tourismusbranche in der Stadt hofft auf neue Besucherrekorde.

Hotels und Gaststätten profitieren

Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ist sicher: Die Elbphilharmonie wird Hamburg auch wirtschaftlich nutzen und neue Arbeitsplätze schaffen. Das sagte er im Gespräch mit NDR 90,3. Davon profitieren werden vor allem die vielen Hoteliers und Gastronomen in der Stadt. "Wir sind geradezu euphorisch", sagte Anke Büttenbender vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hamburg.

In die touristische Weltspitze?

Die Hamburg Tourismus GmbH geht davon aus, dass das neue Konzerthaus in den kommenden Jahren mehrere Hunderttausend Besucher zusätzlich in die Stadt locken wird - und dass nun auch mehr Gäste aus Amerika und Fernost kommen werden. Mit der Elbphilharmonie werde Hamburg in die touristische Weltspitze aufrücken, meinte City-Managerin Brigitte Engler. Mehr Gäste in der Stadt: das bedeutet auch gut gehende Geschäfte für die Händler in der City.

Aufmerksamkeit im Ausland

Schon vor ihrer Eröffnung hatten viele große ausländische Sender und Zeitungen über die Elbphilharmonie berichtet. Eine Reiseempfehlung kam dabei auch von der bedeutenden US-Zeitung "New York Times": Hamburg taucht dort in einer Liste der Plätze auf, die man in diesem Jahr gesehen haben muss.

