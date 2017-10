Stand: 09.10.2017 17:19 Uhr

Hamburgerin sagt Einwegflaschen den Kampf an von Laura Borchardt

Die Deutschen verbrauchen täglich rund 46 Millionen Einweg-Plastikflaschen. Die Zahl der Menschen, die zu Plastikflaschen greifen, steigt weiter an. Eine Hamburgerin will das ändern und hat dazu die Initiative "Refill" gegründet. Viele Geschäfte in Hamburg beteiligen sich bereits.

Ein Wasserhahn, eine leere Flasche und fließend Trinkwasser - kostenlos, zum Nachfüllen. Das ist die einfache Idee von "Refill", der Initiative von Stephanie Wiermann. Für die 50-Jährige war es höchste Zeit, zu handeln. "Wir müssen alle unbedingt etwas tun und Plastikmüll und Müll vermeiden, weil wir so viele Ressourcen verbrauchen und unsere Umwelt so zerstören, dass wir den zukünftigen Generationen die Zukunft wegnehmen. Ich habe einfach eine Chance gesehen, da ein bisschen was zu tun, um das zu verhindern", erklärt Wiermann.

Wenn jeder unterwegs seine Flasche wieder auffüllt, statt sie zu entsorgen, entsteht weniger Müll. Egal ob im Laden, Café, Restaurant oder in der Bank. Alle, die einen Zugang zu Trinkwasser haben, können mitmachen. "Es ist einfach für die Läden. Die müssen nur ein bisschen Wasser bezahlen. Und die Menschen müssen einfach eine Wasserflasche dabei haben - genauso wie ihre Schlüssel und Baumwollbeutel", sagt Wiermann. Mit einem "Refill"-Sticker, den die Läden in ihre Scheibe kleben, zeigen sie: Hier gibt es gratis Wasser aus dem Hahn.

Refill Hamburg: Gratis Trinkwasser nachfüllen DAS! - 19.04.2017 18:45 Uhr Autor/in: Elena Tairis Um Plastikmüll zu vermeiden, hat Stephanie Wiermann die Initiative "Refill Hamburg" ins Leben gerufen: Kostenlos Trinkwasser in Gaststätten nachfüllen.









Der "Refill"-Sticker macht die Aktion bekannt

Wiermann ist Grafik- und Webdesignerin, sie betreibt den Blog "Plastikfreier Leben". Den "Refill"-Aufkleber hat sie selbst entworfen: Ein Kreis mit einem großen Tropfen in der Mitte. Alles in Blau.

Auch Rita Sejonaite von der Weinboutique in der Hamburger Innenstadt hat einen "Refill"-Aufkleber an ihrer Ladentür. "Nicht jeder kann es sich erlauben, irgendwo im Stadtzentrum etwas Teures zu trinken. Hier kann gerne jeder vorbeikommen und sich einfach erfrischen", sagt sie.

Nur wenige Hundert Meter entfernt in einem schicken Einrichtungsladen in der Innenstadt: Im Regal stehen Vasen, Kerzenständer und Schalen - und auch hier klebt der blaue Sticker seit rund drei Monaten an der Eingangstür. "Wir haben tolle Wasserqualität in Deutschland und stellen das gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass das auch bei den Menschen ankommt", sagt Mitarbeiterin Franziska Neumann.

40 Städte machen mit

Projekt "Refill" als Alternative zum Plastikmüll NDR Info - NDR Info Perspektiven - 11.10.2017 07:50 Uhr Autor/in: Laura Borchardt Die "NDR Info Perspektiven" stellen eine Initiative vor, die die Flut an Einwegflaschen aus Plastik eindämmen will. Viele Geschäfte beteiligen sich bereits an "Refill".









Rund 70 "Refill"-Stationen gibt es in Hamburg. Die Idee dazu stammt aus Großbritannien. Seit zwei Jahren findet sie dort - wie auch in Deutschland - immer mehr Anhänger. Vor einem halben Jahr gegründet, beteiligen sich hierzulande inzwischen 40 Städte daran, es gibt fast 700 "Refill"-Stationen. Und jede Woche kommen neue Standorte dazu.

Gründerin Wiermann hofft, dass sich durch ihre Aktion langsam etwas ändert. "Veränderung braucht einfach Zeit. Da muss man geduldig sein. Mein Wunsch wäre es, dass keine oder nur noch sehr wenige Plastikflaschen gekauft werden und letztendlich, dass 'Refill' irgendwann überflüssig wird, weil alle Menschen ihre Wasserflaschen dabei haben."

