Hamburger Zoll präsentiert Schmuggler-Beute

Hamburg ist mit seinem Hafen einer der Hauptumschlagsorte für Schmuggelwaren in Europa. Am Mittwoch haben die Hamburger Hauptzollämter ihre Jahresbilanz 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt, in der Markenpiraterie eine große Rolle spielte.

500.000 Flakons gefälschtes Parfüm aus China

So hätten die Hamburger Zollbeamten im vergangenen Jahr gefälschtes Parfüm im Originalverkaufswert von rund 40 Millionen Euro beschlagnahmt. In elf Containern aus China seien 500.000 Flakons entdeckt worden, sagte der Sprecher des Hauptzollamts Hamburg-Hafen, Udo Storch. Mit der Menge könne man 500 Badewannen füllen. Tatsächlich wisse man nicht, um was für Flüssigkeiten es sich handele, sagte der Geschäftsführer des VKE-Kosmetikverbands, Martin Ruppmann. Die Produzenten der gefälschten Markenware könnten nur schwer zur Rechenschaft gezogen werden.

Auch andere gefälschte Markenprodukte stellte der Hamburger Zoll in größeren Mengen sicher, darunter vor allem Spielzeugwaren wie Baukästen und Merchandising-Artikel zu aktuellen Kinofilmen sowie Sportschuhe und Bekleidung. Gefälschte Uhren dagegen seien nicht mehr so gefragt wie früher. Der verhinderte wirtschaftliche Schaden bei allen beschlagnahmten Fälschungen zusammen belief sich auf 84,5 Millionen Euro.

Kokainschmuggel nimmt zu

Bei den Drogen macht dem Zoll vor allem der Kokainhandel Sorgen. In diesem Jahr habe es so große Kokainfunde sowohl in Hamburg als auch in anderen europäischen Häfen gegeben, dass der Zoll von einer starken Steigerung für 2017 ausgeht. Eine genaue Bilanz der 2016 in Norddeutschland beschlagnahmten Drogen und Schmuggelzigaretten will das Zollfahndungsamt Hamburg am Freitag in Bremerhaven vorstellen.

2016 zählte das Hauptzollamt Hamburg Hafen 1,3 Millionen Abfertigungen, dadurch sind rund 10 Milliarden Euro in die Steuerkasse geflossen. Das ist eine Steigerung von 5 Prozent im Vergleich zu 2015.

