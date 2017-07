Stand: 20.07.2017 12:05 Uhr

Hamburger Zoll präsentiert Kokain-Rekordfund

Der Hamburger Zoll hat am Donnerstag eine Rekordmenge sichergestelltes Kokain präsentiert. Nach Angaben der Generalzolldirektion geht es um insgesamt 3,8 Tonnen. Das aus Südamerika stammende Rauschgift sei im Hamburger Hafen in den Monaten März bis Mai bei drei Razzien beschlagnahmt worden, sagte ein Zoll-Sprecher. Den Angaben zufolge war das Kokain in Containern mit Futtermitteln beziehungsweise Holzkohle gefunden worden. Sie stammten aus Paraguay und Uruguay und sollten über Deutschland nach Belgien gebracht werden.

Straßenverkaufswert von 800 Millionen Euro

Das Kokain hat laut Zoll einen Straßenverkaufswert von etwa 800 Millionen Euro. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zeigten die Beamten die in buntes Plastik eingeschweißten Päkchen in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne. Das Rauschgift soll noch im Laufe des Tages an einem geheimen Ort verbrannt werden.

"Dem Markt einen Schlag versetzt"

Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Werner Gatzer, sagte. "Wir haben dem Markt einen Schlag versetzen können." Er sprach vom "größten Aufgriff, den wir in Deutschland gehabt haben".

Immer wieder große Funde

Videos 12:41 min Hamburgs Rolle im Milliardengeschäft Kokain Panorama 3 Kokain-Importe aus Südamerika nach Westeuropa und Deutschland haben in den vergangenen zwei Jahren drastisch zugenommen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Hamburger Hafen. Video (12:41 min)

Im April hatte die Polizei in Leverkusen 384 Kilogramm Kokain in der Bananenreiferei eines Großhändlers in Leverkusen sichergestellt. Die 26 Bananenkisten aus Ecuador sollen vom Hamburger Hafen mit einem Lastwagen nach Leverkusen gebracht worden sein. Anfang des Jahres hatte der Hamburger Zoll in einem Container von der niederländischen Antilleninsel Curaçao 717 Kilogramm Kokain entdeckt.

Auf eine noch größere Menge, nämlich 1,2 Tonnen, waren Hamburger Beamte im April 2010 gestoßen. In einem Container aus Paraguay waren 1,2 Tonnen des Rauschgiftes versteckt. 2002 hatten die hessische Polizei in Kassel sogar 1,25 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die Drogen seien - in einem Melonencontainer versteckt - Mitte September über den Hamburger Hafen nach Kassel gelangt, hieß es damals.

Weitere Informationen Hamburger Zoll präsentiert Schmuggler-Beute Hunderttausende Flakons gefälschtes Parfüm und andere nachgemachte Markenwaren: Der Hamburger Zoll hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von vielen Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. (05.04.2017) mehr Zoll findet Rekordmenge an Kokain in Hamburg Der Zoll hat 717 Kilo Kokain im Hamburger Hafen sichergestellt. Es ist der bisher größte Kokainfund des Zolls in Deutschland. Das Rauschgift war in einem Container aus Curaçao versteckt. (03.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.07.2017 | 12:00 Uhr