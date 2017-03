Stand: 20.03.2017 06:59 Uhr

Hamburger SPD: "Schulz ist der Richtige"

Mit einem historischen Ergebnis von 100 Prozent der Delegiertenstimmen ist Martin Schulz beim SPD-Sonderparteitag am Sonntag in Berlin zum neuen SPD-Chef und anschließend zum Kanzlerkandidaten seiner Partei gewählt worden. Auch viele Hamburger SPD-Politiker hatten an der Wahl teilgenommen.

"Ich habe schon viele Parteitage erlebt, aber dieser hat allen die Krone aufgesetzt", sagte Hamburgs SPD-Fraktionschef Andreas Dressel zu NDR 90,3. Ein großer Ruck sei durch die Partei gegangen - nun sei die SPD wieder da und geschlossen wie nie. Dieser Parteitag gebe Rückenwind für die anstehenden Landtagswahlen und die Bundestagswahl, so Dressel.

Kahrs: "Schulz ist der richtige Mann"

Martin Schulz sei der richtige Mann als Parteichef und Kanzlerkandidat der SPD, meinte auch der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs, "weil er den richtigen Ton findet, weil er schon als Präsident des Europäischen Parlaments gezeigt hat, dass er gegen Ausgrenzung steht, dass eine Gesellschaft zusammengehalten werden muss für Gerechtigkeit". Denn Gerechtigkeit sei das Thema, das viele Menschen bewege, selbst wenn es ihnen gut gehe, sagte Kahrs.

Auch andere Genossen aus Norddeutschland attestierten Schulz, er sei genau der richtige Kandidat. Er könne auf Menschen zugehen und wisse, was sie bewege. Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt.

SPD-Parteitag: Großer Rückhalt für Martin Schulz NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.03.2017 07:00 Uhr Autor/in: Renne, Barbara Mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen ist Martin Schulz zum neuen SPD-Chef und Kanzlerkandidaten gewählt worden. Auch Hamburger SPD-Politiker hatten an der Wahl teilgenommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kommentar Schulz: Es muss mehr kommen als Schlagworte 19.03.2017 18:30 Uhr NDR Info Mister 100 Prozent: Mit einem Traumergebnis ist Martin Schulz zum SPD-Vorsitzenden gewählt worden. Als Kanzlerkandidat müsse er sich erst noch bewähren, kommentiert Jörg Seisselberg. (19.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.03.2017 | 06:30 Uhr