Hamburger Polizeiwagen abgebrannt

Stand: 17.03.2017 07:40 Uhr

In der Nacht haben in Hamburg zwei Fahrzeuge gebrannt. Im Stadtteil Altona ging ein Mercedes Sprinter der Hamburger Polizei in Flammen auf - der Wagen gehört offenbar zu jenen Fahrzeugen, die zum Schutz von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ständig bereitstehen. Ein zweites Fahrzeug brannte am Hindenburgdamm in Hamburg Alsterdorf, in Sichtweite des Polizeipräsidiums: Der Mercedes Vito gehört der Gewerkschaft der Polizei und stand unmittelbar vor der Geschäftsstelle der Gewerkschaft. Die Vorfälle ereigneten sich gegen zwei Uhr.

War es Brandstiftung?

Die Polizei hat die Brände bestätigt, der Staatsschutz ermittelt. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Gerhard Kirsch, geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Er sprach gegenüber NDR Info von einem "feigen und hinterhältigen Anschlag". Die Tat sei "Ausdruck sinnloser Zerstörungswut". Es sei außerdem nicht abwegig, die Brandstiftung auch vor dem Hintergrund des G20-Gipfels zu sehen, so Kirsch.

Zwei Fahrzeuge mit Polizei-Bezug abgebrannt NDR Info - 17.03.2017 07:10 Uhr Autor/in: Stefan Schölermann In der Nacht zu Freitag sind in Hamburg zwei Fahrzeuge ausgebrannt: Ein Polizeiauto, das in der Nähe des Wohnsitzes von Hamburgs Bürgermeister stand sowie ein Wagen der Polizeigewerkschaft.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 17.03.2017 | 07:10 Uhr