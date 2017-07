Stand: 11.07.2017 18:04 Uhr

Hamburger Polizei richtet G20-Soko ein

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat am Dienstag die Sonderkommission vorgestellt, die die Krawalle rund um den G20-Gipfel aufarbeiten soll. Die Soko soll Tausende Videos und Fotos auswerten. Bis zu 110 Beamte stellt die Hamburger Polizei in den kommenden Wochen allein für die Aufklärung der Straftaten ab.

BKA unterstützt Hamburger Polizei

"Jetzt geht es darum, weitere Täter der Gewaltexzesse zu identifizieren, damit sie ihrer gerechten Strafe zugeführt werden können", sagte Meyer. Zusätzlich arbeitet die Soko bei Observationen und Zugriffen mit den regulären diensthabenden Beamten zusammen. Auch bundesweit agierende Behörden wie das BKA wollen die Hamburger unterstützen. Meyer geht hier von zusätzlichen 40 bis 60 unterstützenden Beamten aus.

Linkes Milieu nicht genügend kontrolliert?

Den Vorwurf, dass die Polizei die linke Szene zu wenig unter die Lupe genommen habe, weist Polizeipräsident Meyer von sich. Bisher sei der Polizei eher vorgeworfen worden, zu genau in dieses Milieu geschaut zu haben. "Vielleicht hat sich da durch G20 etwas geändert. Wir sind hier teilweise bei einer anderen Dimension von Gewalt angekommen. Ich kann nicht erkennen, dass wir zu wenig geguckt und gemacht haben", sagte Meyer. Zudem könne er noch nicht sagen, welche Taten von Hamburgern und welche von Ausländern verübt wurden. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten der internationalen Militanten hätten jedoch an "professionelle Straßenkämpfermentalität" erinnert.

Maas fordert besseren europaweiten Datenaustausch

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) fordert unterdessen, Daten über linksextreme Gewalttäter europaweit auszutauschen. In Hamburg seien viele Gewaltbereite gewesen, über die die deutschen Behörden keine Informationen hatten. Bislang gab es im Zusammenhang mit den Ausschreitungen zum G20-Gipfel 186 Festnahmen, in Untersuchungshaft befinden sich laut Hamburger Staatsanwaltschaft derzeit 51 Personen. Einem 27-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Der Mann hatte mit einem Laserpointer einen Hubschrauberpiloten geblendet.

Polizei bittet Zeugen weiter um Mithilfe

Auf einem von der Polizei eingerichteten Hinweisportal sind bislang 5.000 Hinweise von Bürgern eingegangen, davon allein 2.000 Bild-Dateien. Die Polizei selbst hat etwa 100 Stunden Beweisvideos gedreht. Die "Bild"-Zeitung hatte in den vergangenen Tagen bereits in Eigenregie Bilder von vermeintlichen Krawallmachern veröffentlicht. Während die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nana Frombach sagte, dass dieses Vorgehen nicht im Einklang mit der Justiz stehe, begrüßte der Polizeipräsident diese Maßnahme: Es könne ihm nur recht sein, da es ja funktioniert habe, sagte er im Gespräch mit NDR 90,3. Am Morgen hatte sich einer der abgebildeten Jugendlichen der Polizei gestellt.

NDR zeigt Regierungserklärung von Scholz

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird am Mittwoch in einer Regierungserklärung Stellung zu den Vorfällen während des G20-Gipfels nehmen, der NDR überträgt ab 13.30 Uhr live im Fernsehen und auf NDR.de.

