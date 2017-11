Stand: 16.11.2017 08:49 Uhr

Hamburger Hafen zieht Bilanz

Die Marketing-Gesellschaft des Hamburger Hafens stellt am Donnerstag die Umschlagzahlen vor, und zwar für das dritte Quartal und auch für die ersten neun Monate des Jahres. Die Monate von Juli bis September sind für gewöhnlich die geschäftigsten des Jahres, weil Waren aus Asien für das Weihnachtsgeschäft nach Europa gebracht werden.

Umschlag stagniert seit Jahren

Der Umschlag des Hamburger Hafens stagniert aber seit einigen Jahren im wichtigen Segment der Container, die am meisten zur Wertschöpfung beitragen. Hier hat sich der Umschlag bei rund neun Millionen Standardcontainern (TEU) eingependelt und Hamburg ist dsmit nach Rotterdam und Antwerpen auf den dritten Platz in Europa zurückgefallen.

Erfreuliche Zahlen von Hapag-Lloyd und HHLA Autor/in: Dietrich Lehmann Gute Nachrichten von den größten Hamburger Hafen- und Schifffahrtsunternehmen: Die Reederei Hapag-Lloyd und das Umschlagsunternehmen HHLA legen seit dem Sommer kräftig zu. (14.11.2017)







Hafenwirtschaft zeigt auf fehlende Elbvertiefung

Die Hafenwirtschaft macht unter anderem die fehlende Elbvertiefung für diese Entwicklung verantwortlich, die sich negativ auf die Erreichbarkeit des Hafens auswirke. Die Häfen werden von immer größeren Containerschiffen angesteuert, die tieferes Fahrwasser benötigen oder nur halb beladen einlaufen können.

Die Verhandlungen über die Elbvertiefung, die heute vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in die nächste Runde gehen, werden bei der Vorstellung der Umschlagzahlen in Hamburg daher sicher auch zur Sprache kommen.

Bisher keine Abwanderung

Mittelfristig blickt die Hafenwirtschaft aber zuversichtlich in die Zukunft des Hafens, der über gute Hinterlandverbindungen und eine moderne Logistik-Infrastruktur verfügt. Die lang andauernde Krise der Schifffahrt und die folgende Konzentration bei den Containerreedereien und Allianzen führte bislang vor allem innerhalb des Hafens zu Verschiebungen, nicht aber zu Abwanderungen in andere europäische Häfen. Diese profitieren jedoch stärker vom allgemeinen Wachstum des Welthandels.

